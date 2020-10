Devialet Gemini sont des écouteurs ANC sans fil de première qualité pour affronter les AirPods Pro

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le spécialiste français de laudio Devialet est surtout connu pour ses enceintes Phantom ainsi que pour la Sky Soundbox . Et il a même eu une collaboration récente avec Huawei sur son haut - parleur Sound X , aussi.

Mais il a maintenant lancé de véritables écouteurs intra-auriculaires sans fil. Devialet Gemini est la première incursion de la société dans laudio personnel et ils sont clairement conçus pour ressembler à un micro-haut-parleur Phantom. Ils sont classés IPX4 pour la résistance à la poussière et à leau.

Coûtant 299 $ / 279 £, les écouteurs sont livrés dans un boîtier de charge sans fil compatible Qi et offrent trois niveaux dannulation active du bruit (ANC), y compris deux modes de transparence.

La durée de vie de la batterie des écouteurs eux-mêmes est fixée à huit heures sur une seule charge ou à six heures si vous avez activé ANC. Il y a 24 heures de stockage de la batterie dans le boîtier. Fait intéressant, Devialet dit que Gemini est conçu pour que vous puissiez remplacer la batterie dans le boîtier.

Comme avec des rivaux tels que les AirPods Pro dApple, les écouteurs scanneront vos oreilles pour trouver la bonne taille dembout à partir des quatre embouts inclus. Chaque bourgeon comprend un pilote personnalisé Devialet dexcursion de 10 mm de haut et est compatible avec Bluetooth / aptX.

Devialet affirme que les écouteurs utilisent trois nouveaux brevets, dont larchitecture de balance de pression - cela utilise trois chambres de décompression à lintérieur de chaque oreillette pour assurer la pression intérieure idéale pour préserver la qualité audio.

LANC est fourni par deux microphones séparés dans chaque oreillette tandis quil y a aussi un microphone dédié pour la voix.

Les écouteurs ont leur propre application iOS et Android où les propriétaires peuvent personnaliser le son avec un égaliseur. Le contrôle sur les écouteurs eux-mêmes se fait via un seul bouton tactile à larrière qui contrôle la lecture de la musique, les modes ANC et les appels vocaux, ainsi que la possibilité dinvoquer Google Assistant ou Siri.

Écrit par Dan Grabham.