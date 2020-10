Nuraphone dispose désormais dun accessoire de microphone de jeu haute fidélité

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Nura essaie de faire découvrir aux joueurs la joie de Nuraphone avec lajout dun microphone de jeu qui convertit les écouteurs étranges et merveilleux en un casque de jeu .

Si vous ne le savez pas déjà, Nuraphone est une configuration de casque intrigante qui offre un étrange mélange de conception intra-auriculaire et supra-auriculaire avec une technologie dauto-apprentissage pour offrir un son unique personnalisé à vos oreilles.

Nura promet que cette même technologie offrira une "qualité audio sans compromis" pendant que vous jouez avec une immersion inégalée pas comme les autres. Lajout du microphone de jeu Nuraphone signifie que les joueurs pourront non seulement entendre incroyablement bien, mais aussi se faire entendre.

Lutilisation de Nuraphone comme casque de jeu devrait certainement offrir des résultats intéressants pour les joueurs. Avec la configuration à double isolation et la suppression active du bruit, les joueurs se concentrent sur lessentiel. Laudio personnalisé devrait également se traduire par une expérience de jeu pas comme les autres.

Le nouveau microphone de jeu Nuraphone permet également des commandes faciles, la mise en sourdine et la compatibilité avec Xbox, PC, Mac, PlayStation, Nintendo Switch et plus encore. Ce sera un achat supplémentaire facultatif pour les propriétaires actuels de Nuraphone ou peut être acheté en tant que package pour lancer votre jeu.

Le package complet coûtera 419,99 $, 369,99 £ et 429,99 €. Alors que le microphone sera disponible à lachat séparément pour 49,99 $, 49,99 £, 59,99 €.

Écrit par Adrian Willings.