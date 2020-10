Les GT220 de Grado sont les tout premiers vrais écouteurs sans fil du fabricant de casques artisanaux

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le concepteur de casques new-yorkais Grado a présenté ses premiers vrais écouteurs sans fil - le GT220. Grado est surtout connu pour sa superbe gamme découteurs circum-auriculaires assemblés à la main utilisant souvent du bois pour un son unique.

Bien que Grado, basé à Brooklyn, ait déjà produit des écouteurs intra-auriculaires, le GT220 est un peu un départ. Mais cela ne devrait pas signifier quils sont sous-cuits et Grado dit quune attention particulière a été apportée pour régler les basses et donner aux écouteurs une réponse naturelle dans les hautes fréquences.

Les écouteurs GT220 distinctifs de 260 $ / 250 £ ont une charge sans fil, environ 36 heures de lecture, y compris la charge supplémentaire dans létui - vous pouvez obtenir six heures sur une seule charge et létui peut contenir cinq charges supplémentaires.

Vous pouvez recharger létui en environ deux heures à laide de lUSB-C, tandis que létui de chargement sans fil est également compatible Qi et peut donc être utilisé avec le tapis de chargement de votre choix.

Grado promet une "performance de haute qualité" via Bluetooth 5.0 et le support des codecs aptX / AAC. Le GT220 prend en charge lassistant vocal de votre choix (Siri ou Google Assistant via votre téléphone) tandis que vous pouvez également contrôler tout ce dont vous avez besoin sur votre oreille, même le volume. Le côté gauche contrôle votre appareil, par exemple pour prendre un appel, tandis que le côté droit contrôle la lecture multimédia.

Grado dit également quils ont un mouvement de «rotation pour verrouiller» qui devrait assurer un ajustement sûr. Mais vous réaliserez à peine que vous les portez car ils ne pèsent que 5 grammes chacun.

Le Grado GT220 sera disponible plus tard ce mois-ci et est disponible en pré-commande maintenant .

Écrit par Dan Grabham.