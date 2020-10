Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Astro, propriété de Logitech, mieux connue pour ses casques de jeu supra-auriculaires, a lancé ses premiers écouteurs intra-auriculaires . Ils sappellent lA03.

Les écouteurs A03 ont un boîtier en aluminium et un câble plat. Ils se branchent via 3,5 mm et prennent en charge les contrôleurs PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Switch Lite, Xbox Series X et S et le contrôleur DualSense de la PS5.

Ils sont également compatibles avec les appareils Android et iOS, bien que vous ayez besoin dun dongle USB-C ou Lightning vers 3,5 mm.

Les écouteurs sont livrés avec trois ensembles dembouts en silicone isolant le son. Et chaque écouteur a deux haut-parleurs - un pour les graves et les graves, et un autre pour les médiums et les aigus. Ils ont également un microphone en ligne. Astro présente le casque A03 comme lidéal pour les joueurs qui nutilisent normalement pas leurs gros casques en dehors des jeux.

Les écouteurs A03 sont disponibles en deux couleurs différentes (boutons violets avec un câble blanc ou boutons rouges avec un câble bleu marine) et un étui souple pour le rangement.

Ils coûtent 49,99 $ aux États-Unis sur Astrogaming.com .

Écrit par Maggie Tillman.