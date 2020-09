Le nouveau casque Major 4 de Marshall ajoute une charge sans fil

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les écouteurs Bluetooth Major 3 de Marshall font partie des meilleurs écouteurs sans fil supra-auriculaires que nous ayons testés ces dernières années - il vous suffit de plonger dans notre examen il y a quelques années pour vous rappeler pourquoi.

Tout ce qui dépasse un an ou deux est une longue période dans la technologie, cependant, Marshall est de retour avec une mise à jour des canettes testées et testées, brisant en quelque sorte la barre fixée par les superbes performances de la batterie de la version précédente et répétant vraisemblablement son excellent son. .

Le Major 4 gérera apparemment 80 heures dutilisation sans fil avant que vous nayez besoin de le charger, ce que toute personne possédant des écouteurs sans fil saura être un chiffre vraiment impressionnant, notamment dans un casque aussi relativement petit que ceux-ci.

Marshall a également ajouté la charge sans fil, ce qui rend le processus encore plus facile lorsque vous souhaitez recharger cette batterie, avec 15 minutes de charge qui vous rapportent apparemment 15 heures découte, ce qui est un nombre impressionnant, avec loption dune connexion de 3,5 mm. si vous êtes dans une situation désespérée. Enfin, le port de charge filaire a également connu une petite mise à niveau, passant à lUSB-C, ce qui est toujours apprécié.

Les autres changements sont plus subtils, y compris des coussinets doreille plus doux qui rendront apparemment des sessions découte un peu plus confortables, et une conception générale plus ergonomique à petits pas, et qui comporte à nouveau ce petit bouton en laiton conçu pour un contrôle aussi facile. partie casque Marshall.

Le Marshall Major 4 peut être pré-commandé auprès de Marshall dès maintenant pour 149 $, 129 £ ou 149 €, et sortir le 14 octobre de cette année.

Écrit par Max Freeman-Mills.