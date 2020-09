Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - X By Kygo, une marque norvégienne avec des écouteurs réglés par DJ Kygo et des ingénieurs du son experts, a lancé sa dernière version au Royaume-Uni après son lancement aux États-Unis.

Appelés Xellence, ils comportent un X éclairé et des boutons capacitifs tactiles. Oui, ils offrent une suppression active du bruit et même une technologie didentification auditive personnelle appelée Mimi Sound Personnalisation. Ils fonctionnent également avec une application gratuite Android et iOS X by Kygo, qui peut «adapter le son du Xellence à vos besoins» en temps réel.

Les écouteurs sont classés IPX5 pour la résistance à la sueur et à leau, ce qui signifie quils peuvent résister à la pluie et à la transpiration. Les boutons capacitifs tactiles sur les écouteurs offrent un accès aux commandes de lecture, y compris la possibilité dutiliser les assistants vocaux Siri et Google Now. Vous pouvez également répondre et recevoir des appels avec les écouteurs.

Vous pouvez vous attendre à 30 heures de lecture continue. Cela comprend 10 heures à partir des écouteurs eux-mêmes (ou 8 heures avec lANC activé) ainsi que 20 heures supplémentaires à partir du boîtier de charge sans fil inclus. X by Kygo promet deux heures dautonomie sur une charge de 15 minutes.

Dautres fonctionnalités intéressantes incluent un mode ambiant, qui vous permettra dêtre conscient de votre environnement sans arrêter votre musique, et les écouteurs Xellence disposent dun capteur de proximité, qui permet des fonctionnalités telles que la mise en pause automatique de la musique chaque fois que les écouteurs sont retirés de vos oreilles.

Enfin, ils prennent en charge les codecs Bluetooth 5.0, aptX et AAC. Les X by Kygo Xellence sont maintenant disponibles en noir ou blanc pour 179 £ (239 $).

Écrit par Maggie Tillman. Édité par Dan Grabham.