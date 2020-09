Les canettes Skullcandy Crusher Evo intègrent le suivi des tuiles, le réglage personnalisé Audiodo et la basse haptique

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Skullcandy a publié la dernière version de ses écouteurs Crusher, portant le nom Crusher Evo, promettant une gamme de mises à jour technologiques pour rendre vos écouteurs encore meilleurs.

Sur le plan sonore, Skullcandy a amélioré son système de basse dans la dernière Sensory Haptic Bass, conçue comme une expérience de basse immersive que vous ressentez réellement.

«Les fans de Skullcandy ont toujours aimé Crusher car il offre vraiment une expérience de basse immersive unique en son genre. Il permet aux utilisateurs non seulement découter leur musique ou de leurs films, mais aussi de les ressentir», a déclaré Jeff Hutchings, directeur produit de Skullcandy .

Pour améliorer le son des écouteurs, Skullcandy a également intégré la technologie de personnalisation sonore dAudiodo. Ceci est contrôlé par lapplication Skullcandy et permet ensuite à lutilisateur dexécuter un test sonore pour régler le casque sur ses oreilles afin de créer un profil personnel.

En plus des 40 heures dautonomie de la batterie et de la prise en charge des assistants vocaux tels que Siri et Google Assistant, le Crusher Evo poursuit également le partenariat de Skullcandy avec Tile , ce qui signifie que ces écouteurs peuvent être suivis via Bluetooth hors de la boîte.

Grâce à lapplication Tile, vous pouvez vous connecter aux écouteurs afin de pouvoir les localiser ou afficher le dernier emplacement où les écouteurs ont été vus, afin de pouvoir revenir à lendroit où vous les avez laissés.

Les écouteurs se plient à plat, sont livrés avec un étui de transport et ont également un câble accessoire de 3,5 mm pour la connexion à un appareil qui ne prend pas en charge Bluetooth, comme un avion.

Les Skullcandy Crusher Evo sont maintenant disponibles pour 149,99 £ ou 169,99 €.

Écrit par Chris Hall.