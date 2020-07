Les nouveaux écouteurs sans fil T5 II de Klipsch sont de la saveur McLaren F1

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Klipsch a dévoilé une nouvelle génération de véritables écouteurs sans fil, prenant le même son épique que nous aimions depuis le premier T5 et améliorant tout le reste. Il y a même une édition McLaren F1 avec toutes les cloches et les sifflets que vous pourriez souhaiter.

Comme le T5 de première génération, le T5 II standard est livré avec un étui de chargement en métal brossé avec un couvercle rabattable qui nous rappelle un peu un briquet Zippo.

Bien quelles conservent un aspect similaire à la première série, celles-ci sont réduites de 25%, grâce à lutilisation dune batterie à densité accrue à lintérieur et dun système dantenne externe.

Cela signifie que, contrairement à la plupart des autres écouteurs sans fil (et comme les smartphones Mose modernes), lantenne fait partie de la conception externe et entoure le bouton physique à une seule pression sur les deux écouteurs.

Klipsch a choisi un bouton physique pour éviter les contacts accidentels, mais la conçu de manière à ce que lorsquil est pressé, ne pousse pas lécouteur plus loin dans votre conduit auditif et ne provoque pas de gêne.

Chaque paire est livrée avec six paires dembouts doreille de tailles différentes, avec une taille "+" supplémentaire aux côtés des options habituelles S, M et L. De plus, ils sont également classés IP67 contre leau et la poussière.

Les deux écouteurs fonctionnent indépendamment lun de lautre, vous pouvez donc prendre des appels sur lécouteur gauche ou droit, et ils peuvent être jumelés avec jusquà huit appareils différents (bien quils ne puissent se connecter quà un seul appareil à la fois).

Il ny a pas de suppression active du bruit, mais les embouts sont conçus dans une forme ovale spécifique pour garantir que la suppression passive du bruit soit très efficace. Ils ont également un mode de transparence audio pour entendre ce qui se passe autour de vous.

En plus du T5 II, Klipsch a lancé une édition Sport. Cela présente les mêmes avantages que le modèle régulier, sauf quil est livré avec son propre boîtier en plastique durable dédié.

Létui est durable, étanche et a même un système dédié à lintérieur pour aider à éliminer lhumidité des écouteurs lorsquils sont enfermés. Il est également équipé dune charge sans fil Qi, de sorte que vous pouvez déposer létui sur un tapis de charge et le remplir de cette façon.

Vous obtenez également trois ailes intra-auriculaires avec le modèle sportif, ainsi quun ensemble dembouts en mousse à mémoire pour créer une meilleure étanchéité dans loreille.

Lédition McLaren est la même que la version Sport ordinaire à tous égards, à lexception du jeu de couleurs de létui et des logos McLaren supplémentaires sur les écouteurs.

Dans la zone euro, le T5 II ordinaire coûtera 199 €, le T5 II Sport sera de 229 € et lédition Sport McLaren sera de 279 €. Lédition McLaren est également livrée avec un chargeur sans fil, un livre de marque spécial et une carte métallique gravée pour la collection.