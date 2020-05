Les véritables mises à jour sans fil de Skullcandy intègrent le suivi Bluetooth de Tile

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Skullcandy a annoncé quatre nouveaux modèles de véritables écouteurs sans fil, faisant largement évoluer sa gamme existante à travers les modèles Indy, Push et Sesh, mais intégrant désormais la technologie de suivi Bluetooth intelligente de Tile .

Skullcandy est partenaire de Tile depuis de nombreuses années et lintégration de cette technologie de suivi Bluetooth permettra aux propriétaires de localiser leurs écouteurs en cas de perte de place.

Parce que cette technologie est intégrée directement dans les puces Bluetooth elles-mêmes, cela signifie que vous pouvez tracer les écouteurs même lorsquils sont éteints, quils soient dans ou hors dun étui de chargement.

La technologie de Tile exploite également le réseau plus large dutilisateurs de Tile, donc si vous perdez vos écouteurs hors de votre maison, vous pouvez être alerté de leur localisation lorsquun autre utilisateur de Tile les détecte.

1/4 Skullcandy

PUSH ULTRA

Les Push Ultra sont protégés IP67 avec un crochet doreille pour un ajustement sûr, conçu pour les utilisateurs plus aventureux. Vous bénéficiez de 6 heures dutilisation des écouteurs, et de 34 heures supplémentaires à partir de létui de chargement fourni. Il propose également une charge rapide pour obtenir 2 heures de charge en 10 minutes. Le Push Ultra coûtera 119,99 £.

Il y a maintenant une version Indy Evo et une version Indy Fuel, ces modèles sont essentiellement une mise à jour du modèle Indy existant avec une meilleure qualité sonore et une meilleure autonomie de la batterie - 30 heures - mais la version Indy Fuel est livrée avec un étui de chargement sans fil, vous pouvez donc simplement laisser tomber sur un chargeur pour lui donner un coup de pouce. LIndy Evo sera de 89,99 £ et lIndy Fuel de 109,99 £.

Le Sesh Evo est le point dentrée avec un prix demandé de 59,99 £, améliorant la connectivité et les performances par rapport à litération précédente, offrant maintenant un total de 24 heures dautonomie, avec un indice de protection IP55.

Si lintégration de Tile est intéressante, cest quelque chose que vous devrez configurer en utilisant votre application Tile sur votre téléphone, mais cest assez simple à mettre en place et à exécuter.