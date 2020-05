Master & Dynamic lance un casque accrocheur assorti aux baskets Nike Zoom KD13

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Master & Dynamic, le fabricant branché découteurs basé à New York, sest associé à Kevin Durant pour lancer un nouvel ensemble de coloris de ses écouteurs à réduction de bruit populaires.

Le casque supra-auriculaire ANC MW65 et les vrais écouteurs sans fil MW07 + ont été lancés dans les coloris Hype et Chill pour correspondre au design des dix fois les baskets Nike Zoom KD13 de la NBA All-Star.

Le Chill MW07 + présente un design qui ressemble à du verre tacheté de vert et de rose sur lacrylique extérieur des écouteurs, tandis que létui de chargement est un acier chromé bleu aux couleurs changeantes.

Le MW65 in Chill présente un motif légèrement différent, ressemblant plus à un motif aqueux teint en cravate en vert, rose et jaune. Son bandeau et ses coussinets doreille sont en cuir gris clair, conçus pour correspondre à largent clair des éléments métalliques du casque.

Le battage médiatique est assez différent. Les écouteurs et les écouteurs présentent la même approche graphique riche en design, avec des papillons et des chaînes en or superposés sur un fond rose et bleu. Les éléments métalliques sont dun noir mat, y compris létui de transport pour les écouteurs.

Tous ces écouteurs arborent le logo «kd» sur une oreille, indiquant quils font - en effet - partie de cette collection exclusive. Et ils sont exclusifs.

Il va sans dire quil sagit dune collection en édition limitée. Si limité, en fait, que les consommateurs ne pourront pas simplement les acheter dans un magasin. Afin de mettre la main sur une paire découteurs Master & Dynamic super limitée, vous devrez suivre la société sur Instagram et participer à un cadeau.

Ce nest pas la première fois que Master & Dynamic lance des pièces de collaboration en édition limitée dans sa gamme de casques, donc si vous nêtes pas chanceux cette fois, gardez un œil, il pourrait bien y en avoir plus à lavenir.

En ce qui concerne les écouteurs eux-mêmes, le MW07 + est la dernière paire découteurs phares de la société qui offre un son fantastique et dynamique, un ANC et 40 heures de lecture musicale totale, y compris la batterie dans le boîtier.

Le MW65 est la paire élégante et antibruit portable de qualité supérieure sur les oreilles. Ils vous offrent deux niveaux différents de suppression du bruit, le Bluetooth 4.2 longue portée et jusquà 24 heures de lecture de musique sur une charge complète.