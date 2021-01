Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Au CES de cette année, exclusivement virtuel, Sony a annoncé quil se lancait enfin dans le secteur des drones, en montrant son nouveau drone Airpeak alors quil courait autour du concept-car S-Vision de la société sur les routes publiques autrichiennes.

Sony présente un aperçu du quadricoptère pour la première fois au CES 2021, où il a déclaré quil sagissait du plus petit drone capable de transporter un appareil photo Sony Alpha pour la vidéographie ou la photographie professionnelle. Sony a également déclaré avoir testé lAirpeak lors du tournage de divers paysages et plans urbains.

La société a même présenté des images de sa S-Vision - qui a été capturée par lAirpeak. Le véhicule électrique Vision-S de Sony a fait ses débuts au CES lannée dernière, mais jusquà présent, il sagissait dun prototype. Sony a affirmé lété dernier quil voulait le véhicule sur les routes publiques - en test, du moins - dici la fin de 2020. Maintenant, Sony a confirmé quil avait commencé à tester lEV en Europe en décembre et en a partagé une vidéo.

Le drone Airpeak de Sony, bien sûr, fait une apparition dans la vidéo promotionnelle, que vous pouvez voir ci-dessus. Une vidéo du drone uniquement est ci-dessous.

Le nouveau drone comprend deux extensions de train datterrissage qui se rétractent vers le haut pendant le vol afin que vous puissiez enregistrer et obtenir une photo claire. En dehors de cela, les détails étaient légers, mais cest après tout le CES 2021, où les produits sont introduits mais sont peut-être dans des mois avant leur sortie.

Sony, qui a annoncé pour la première fois la marque Airpeak à la fin de 2020, a déclaré quil visait actuellement un délai de sortie «printemps 2021» pour le drone Airpeak.

Quant à la S-Vision, le prototype de Sony de lannée dernière comportait deux moteurs de 200 kW et avait la capacité daccélérer à 62 miles par heure en 4,8 secondes. Il avait également des capacités de conduite autonome de niveau 2. On ne sait pas grand-chose dautre à ce stade, mais nous vous tiendrons au courant lorsque nous en saurons plus.

Pour plus dannonces au CES 2021, consultez le résumé de Pocket-lint.

Écrit par Maggie Tillman.