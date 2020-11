Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Sony a fait une annonce intéressante, bien quà ce stade assez simple, sur ses intentions dans le monde des drones - à savoir, quil entre dans le jeu.

En lançant Airpeak, un nouveau projet qui visera à développer des drones destinés aux créateurs de vidéos de tous niveaux, il semble quun marché déjà concurrentiel pourrait devenir encore plus encombré dans un proche avenir.

Pour être juste, si Sony peut faire quoi que ce soit pour bouleverser lhégémonie absolue des appareils DJI, ce ne sera que bon pour linnovation dans le secteur.

Pour linstant, son message dannonce est incroyablement court et simple, avec plus de nouvelles promises au printemps 2021, ce qui verra probablement le nouveau site Web Airpeak devenir un peu plus étoffé.

Le libellé de lactualité évoque les «créateurs vidéo», qui sonne plus comme le consommateur, vlog en fin de compte, mais aborde aussi des questions de santé et de sécurité, et des contextes industriels. Il est donc tout à fait possible quAirpeak se retrouve davantage du côté de lentreprise, ce qui serait un peu moins excitant pour la plupart des utilisateurs potentiels à ce stade.

Quoi quil en soit, nous devrons attendre plus de nouvelles au début de lannée prochaine, et même cela pourrait être assez insignifiant, puisque le message dannonce se termine en déclarant que Sony recherche des partenaires avec lesquels travailler sur le projet - il ne semble pas quils laient fait. jai un prototype à dévoiler, ou quoi que ce soit.

Écrit par Max Freeman-Mills.