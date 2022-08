Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Le propriétaire de Snapchat, Snap Inc., a abandonné le développement de son drone selfie Pixy quatre mois seulement après son lancement.

Les unités existantes continueront d'être vendues aux États-Unis (et en France, selon nous), mais la caméra volante de 230 dollars ne sera pas mise à niveau, remplacée par un modèle plus récent ou ne fera pas son chemin vers d'autres marchés.

Le Snap Pixy a été conçu pour décoller et atterrir sur la paume de votre main, afin de tourner des vidéos ou de prendre des photos pendant un plan de vol prédéfini. Il envoyait ensuite automatiquement les images à la section "Memories" de l'utilisateur sur Snapchat.

Cependant, le WSJ rapporte que la société a mis un terme à ses plans futurs pour la gamme de drones Pixy. Il cite des "personnes familières avec le sujet" pour la fuite, bien que Snap lui-même ait jusqu'à présent refusé de commenter.

Snap avait affiché des résultats décevants dans ses derniers rapports de résultats, ce qui est considéré comme contribuant à cette décision.

Le Snap Pixy a été lancé en avril de cette année et dispose d'un appareil photo de 12 mégapixels et de 16 Go de stockage. Il peut filmer jusqu'à 100 mini-vidéos ou 1 000 photos, et l'autonomie de la batterie dure de cinq à huit vols.

Il se connecte à l'iPhone et à Android, de sorte que vous pouvez vous connecter à Snapchat via l'une ou l'autre de ces plateformes, et au dire de tous, ce petit appareil jaune a suscité beaucoup d'intérêt au printemps. Malheureusement, il semble que nous ayons vu le dernier.

Écrit par Rik Henderson.