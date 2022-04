Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Snap, la société propriétaire de Snapchat, s'est longtemps considérée comme une société de "caméras" avant tout. Après tout, lorsque vous ouvrez Snapchat, le premier écran que vous voyez est l'appareil photo. Et ses lunettes intelligentes, les Spectacles, sont entièrement conçues pour aider les utilisateurs à créer et à partager plus facilement des snaps (ou vidéos). Aujourd'hui, Snap fait passer son expertise en matière de caméra à un niveau supérieur : Il lance une caméra volante.

Pour faire simple : Pixy est le premier drone de Snap. C'est un petit drone jaune qui peut tenir dans la paume de votre main. En fait, il décolle et atterrit sur votre main. Il peut vous suivre partout et capturer des vidéos qui sont envoyées à Snapchat. Il est suffisamment petit et léger pour tenir dans votre poche et utilise six modèles de vol préprogrammés que vous pouvez régler grâce à une molette située sur le dessus de l'appareil.

Actuellement, la plupart des drones sont des appareils gros, lourds et bruyants réservés aux professionnels et aux adeptes de la première heure. Certains nécessitent même un permis pour être utilisés. Mais Pixy est différent en raison de son caractère portable et de ses hélices plus silencieuses. Il ne pèse que 101 grammes et dispose d'une batterie interchangeable qui, lorsqu'elle est complètement chargée, vous permettra de réaliser cinq à huit vols d'une durée de 10 à 20 secondes environ.

Remarque : étant donné que l'appareil est si léger, vous ne devriez probablement pas l'utiliser dans des conditions venteuses.

Le capteur de 12 mégapixels du Pixy permet d'enregistrer jusqu'à 100 vidéos ou 1 000 photos. Vos médias sont stockés localement sur un disque de 16 Go. Les premières critiques suggèrent que la qualité des vidéos n'est pas excellente, mais suffisamment bonne pour être visionnée sur un téléphone.

Vous pouvez acheter des batteries supplémentaires pour Pixy, qui coûtent 20 $ chacune. Snap vend également un chargeur portable à deux batteries pour 50 $, ainsi qu'un pare-chocs et une sangle de transport.

Comme indiqué précédemment, Pixy décolle et atterrit sur votre paume, mais il utilise des modèles de vol que vous définissez à l'aide d'une molette située sur le dessus de l'appareil. Il peut vous offrir jusqu'à huit vols d'une durée de 20 secondes, sur le haut de gamme. Il peut vous suivre partout et capturer des images qui sont synchronisées sans fil avec la section "Memories" de Snapchat. Il ne capture pas d'audio, mais Snap vous permet d'ajouter des chansons dont il a obtenu la licence auprès de labels musicaux. Vous pouvez ensuite partager vos vidéos directement dans l'application ou ailleurs. Snap propose également des effets AR spécifiques à Pixy. Une fonction de recadrage automatique vous permet également de transformer rapidement des séquences horizontales en séquences verticales, comme le veut la tradition de Snap.

Les caractéristiques techniques de Snap Pixy sont indiquées ci-dessous :

Spécifications techniques Taille et poids Poids : 101 g, batterie comprise

Dimensions : 131,7 mm x 106 mm x 17,6 mm Durée de vol 5-8 vols, en fonction du mode de vol Vidéo Par défaut : 2.7k

Taux d'images : Jusqu'à 30 FPS Images Standard : 4000 x 3000 (12MP) Batterie Batterie lithium-ion rechargeable et remplaçable

Charge rapide à 80 % en 20 minutes environ

Recharge complète en 40 minutes environ Stockage Stocke jusqu'à 100 vidéos ou 1000 photos

Stockage flash de 16 Go Connectivité BLE

5GHz 802.11 B, G, N, AC

Non. Ne faites pas voler Pixy au-dessus de l'eau. Le Pixy et ses accessoires ne sont pas résistants à l'eau. Snap précise qu'ils ne doivent pas être exposés "à la pluie, à la neige ou immergés dans l'eau".

Non, pas du tout !

Snap Pixy fonctionne avec les appareils mobiles suivants :

iPhone 7 ou plus récent fonctionnant sous iOS 14 ou supérieur.

Certains téléphones Android fonctionnant sous la version 8.0 ou supérieure. (Voir le guide de compatibilité ici).

Date de sortie de Snap Pixy : 28 avril 2022

Pixy est désormais disponible à la vente en ligne directement auprès de Snap aux États-Unis et en France.

Pixy coûte 230 $ aux États-Unis.

Écrit par Maggie Tillman.