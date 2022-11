Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - DJI a dévoilé une nouvelle version de son populaire drone Mavic haut de gamme grand public. Il s'agit du Mavic 3 Classic, qui reprend un grand nombre de caractéristiques importantes du Mavic 3, mais dans une version plus abordable, et vous n'y perdrez pas autant que vous pourriez le penser.

Le DJI Mavic 3 Classic est disponible en plusieurs configurations à partir d'aujourd'hui. Vous pouvez obtenir le drone seul (sans contrôleur) pour 1 309 £/1469 $/1499 €, ou vous pouvez l'acheter avec la télécommande sans écran pour 1399 £/1749 $/1599 € ou avec le contrôleur équipé d'un écran de 5,5 pouces pour 1 529 £/2049 $/1749 €.

Il s'agit d'une baisse de prix considérable par rapport au Mavic 3 original, dont le prix de départ est de 1729 £ au Royaume-Uni ou de 2049 $ aux États-Unis.

L'appareil photo est toujours basé sur un capteur Hasselblad 4:3 de 20 mégapixels capable d'enregistrer des vidéos jusqu'à 5,1K/50fps, ou 4K/60fps avec des photos RAW 12 bits ou des vidéos D-Log 10 bits.

Comme son prédécesseur, le traitement des couleurs s'effectue à l'aide de la " Natural Colour Solution " d'Hasselblad, qui vise à offrir des couleurs dynamiques tout en restant fidèles à ce que vous voyez à l'œil nu.

Il n'y a pas de téléobjectif sur cette version, mais vous obtenez tout de même un drone très puissant et performant, doté de nombreuses fonctions intelligentes.

Son vol et son système d'évitement des obstacles sont alimentés par le système APAS 5.0 de DJI qui peut non seulement éviter les obstacles tels que les arbres et les bâtiments, mais aussi planifier un itinéraire pour les contourner. De plus, sa fonction de retour à la maison analyse les environs avant de tracer son chemin jusqu'à son point de départ.

Cette fonction est rendue possible par le système de huit capteurs multidirectionnels du drone, combiné à sa navigation GPS.

Parmi les autres caractéristiques, citons une autonomie de vol de 46 minutes avec une batterie pleine et le système de transmission O3+ qui permet de transmettre des vidéos 1080/60fps du drone au contrôleur jusqu'à une distance de 15 km. De plus, avec le Wi-Fi 6 embarqué, vous pouvez transférer des fichiers du drone au téléphone à des vitesses allant jusqu'à 80 Mo/s.

Le DJI Mavic 3 Classic est mis en vente aujourd'hui, avec un kit Fly More disponible en supplément qui vous donne des batteries supplémentaires, des pales properller, un chargeur et un sac de transport pour 599 £/639 $/529 €.

Écrit par Cam Bunton.