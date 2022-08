DJI lance le drone FPV Avata et de nouvelles lunettes améliorées.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - DJI a lancé son deuxième drone à vue à la première personne, et il est conçu pour offrir des vols palpitants dans des environnements intérieurs et extérieurs, grâce à sa petite taille et ses hélices blindées.

Le nouveau drone s'appelle Avata, et pour les amateurs de drones FPV, il s'agit essentiellement de la version de la marque d'un drone de cinewhoop.

"DJI Avata a été construit pour éveiller le désir de voler chez tout le monde, avec une technologie de vol immersive qui permet à chacun d'explorer l'expérience presque hors du corps du vol FPV", a déclaré Ferdinand Wolf, directeur créatif chez DJI.

"Que vous voliez pour le plaisir, pour réaliser de superbes clips pour les médias sociaux ou pour éblouir les spectateurs en studio de production, DJI Avata vous montrera pourquoi son expérience de vol captivante vous entraîne dans un nouveau monde de possibilités d'envol."

Le drone est compact et pèse 410 grammes - il est donc assez léger mais au-dessus de la barre cruciale des 250 grammes, et son utilisation sera plus restreinte que celle du DJI Mini 3 Pro.

Il est doté d'une caméra stabilisée avec un capteur CMOS de 1/1,7 pouce et une résolution effective de 48 Mpx. Il peut filmer jusqu'à 4K 60fps, et jusqu'à 120fps à des résolutions inférieures.

En même temps que le drone, DJI a dévoilé ses dernières lunettes FPV, appelées DJI Goggles 2.

Elles ont un encombrement beaucoup plus réduit, ce qui ne manquera pas de ravir ceux qui sont habitués aux encombrantes lunettes FPV DJI V2.

Outre l'aspect esthétique, les composants internes ont également été améliorés. Les Goggles 2 peuvent recevoir un flux vidéo 1080p 100fps à faible latence H.265 de l'Avata.

Les nouvelles lunettes disposent d'un écran micro-OLED avec des dioptries réglables, ce qui les rend adaptées aux porteurs de lunettes.

L'Avata de DJI est disponible dès aujourd'hui dans plusieurs configurations. Les propriétaires du drone FPV de DJI peuvent utiliser leur contrôleur et leurs lunettes existants, en achetant l'Avata seul pour 579 € / 499 £.

Le combo le plus haut de gamme, qui comprend les lunettes 2 et le contrôleur de mouvement DJI, est proposé au prix de 1429 € / 1229 £.

Une option légèrement plus abordable, qui remplace les nouvelles lunettes par les DJI FPV Goggles V2, est disponible au prix de 1149 € / 989 £.

Écrit par Luke Baker.