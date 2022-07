Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Les premières rumeurs concernant le drone FPV de DJI, de type cinewhoop, remontent au mois de mai de cette année, mais il semblerait maintenant que le lancement soit proche.

Il s'agit du DJI Avata, et il vient d'apparaître dans la base de données de la FCC, aux côtés de nouvelles lunettes et d'une unité aérienne.

La FCC réglemente les produits sans fil sur le marché américain, et teste rigoureusement les nouveaux produits pour garantir leur sécurité.

Lorsqu'un produit apparaît dans la base de données, vous pouvez être à peu près certain qu'un lancement est imminent, nous sommes donc très impatients de voir ce qui va suivre pour DJI.

Un nouveau détail qui a été révélé est la capacité de la batterie de l'Avata, qui, selon les étiquettes sur la base de données de la FCC, sera de 2 420 mAh.

Cette capacité est supérieure à celle de la batterie FPV actuelle de DJI, qui offre 20 minutes de vol avec son pack de 2 000 mAh.

Cependant, nous ne sommes pas sûrs que cela signifie plus de temps de vol, car les hélices plus petites et la grande masse des drones carénés sont généralement synonymes de moins d'efficacité.

Pour ceux qui ne sont pas familiers, un cinewhoop est un drone FPV avec des gaines ou des protections d'hélices qui lui permettent de voler plus près des personnes, et des objets, sans risque que les hélices ne causent des dommages.

Le terme vient de la communauté des pilotes de drones de course et cette technologie a gagné en popularité auprès des cinéastes avertis.

Jusqu'à présent, cependant, il n'y a pas eu de variante grand public et conviviale, et DJI cherche à changer cela.

En ce qui concerne les autres listes de la FCC, les lunettes référencées seront probablement fournies avec l'Avata, ainsi que vendues séparément.

On ne sait pas encore si ces nouvelles lunettes seront compatibles avec l'ancien système FPV de DJI, mais nous espérons qu'elles le seront.

L'Air Unit est un produit destiné aux amateurs de FPV bricolés et permet d'utiliser les lunettes avec des drones personnalisés. Là encore, nous espérons qu'elles seront compatibles avec les autres produits FPV de DJI, mais le temps nous le dira.

Écrit par Luke Baker.