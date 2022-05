Les spécifications du DJI Mini 3 Pro ont été dévoilées dans leur intégralité.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Beaucoup soupçonnent que le DJI Mini 3 Pro pourrait être proche de la sortie, nous avons vu de nombreuses fuites au cours des deux derniers mois, et ils ne cessent de venir.

La dernière fuite révèle les spécifications complètes du prochain drone, et si elles s'avèrent exactes, cela ressemble à une mise à niveau massive de son prédécesseur.

Les nouvelles proviennent de Jasper Ellens sur Twitter, qui a également divulgué le prix attendu.

Les spécifications indiquent que le drone restera sous la limite de poids de 250 grammes, tout comme le Mini 2, afin de contourner certaines desrestrictions sur l'utilisation des drones.

L'appareil photo semble avoir été amélioré. Il sera doté d'un capteur CMOS 1/1,3 pouce plus grand, avec une résolution effective de 48 Mpx.

L'ouverture sera également plus large que celle de son prédécesseur, passant à f1.7 pour permettre de meilleures photos en basse lumière, et peut-être même une certaine profondeur de champ.

Nous pouvons voir que QuickShots sera présent, ainsi que FocusTrack, grâce aux nouveaux capteurs d'évitement d'obstacles.

Nous avons adoré utiliser les QuickShots sur des drones comme le Mavic 3 et ils ont encore plus de sens lorsqu'il s'agit de drones plus petits et plus grand public.

Pour l'instant, rien n'est officiel, mais si les rumeurs sont exactes, il semble que nous ne devrions pas avoir à attendre longtemps du tout.

