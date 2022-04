Le prix du DJI Mini 3 Pro a été dévoilé et il n'est pas bon marché.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il y a eu de nombreuses fuites concernant les drones DJI Mini 3 et Mini 3 Pro. Nous avons non seulement vu des emballages mais aussi des vidéos complètes du cadre des successeurs du Mini 2 et de leurs spécifications.

La dernière fuite en date nous donne une idée du prix de ces nouveaux quadcoptères de moins de 250 grammes, et les résultats ne sont pas réjouissants pour les personnes disposant d'un budget limité.

Selon l'utilisateur de Twitter Jasper Ellens - 27 Leaks (@JasperEllens), les DJI Mini 3 et Mini 3 Pro seront annoncés fin avril, suivis par des livraisons en mai. Selon lui, les prix seront élevés : le DJI Mini 3 devrait commencer à 950 dollars (environ 730 livres sterling), tandis que le DJI Mini 3 Pro, équipé du nouveau système RC de DJI, coûtera la bagatelle de 1250 dollars (environ 960 livres sterling).

Compte à rebours pour le #DJI #Mini3. Les rumeurs disent fin avril. Livraisons en mai. #Les prix devraient être élevés : 950 $ pour le Mini3 Pro FMC et 1250 $ pour le #Mini3Pro avec le nouveau #DJIRC.



C'est deux fois plus cher qu'un #Mini2. Sera-t-il deux fois plus performant ? pic.twitter.com/SB7nXS4WpY- Jasper Ellens - 27 Leaks (@JasperEllens) 9 avril 2022

À titre de comparaison, le DJI Mini 2 coûtait 449 $/£419, c'est donc un sacré saut en termes de prix.

Les rumeurs suggèrent que le DJI Mini 3 sera livré avec quelques améliorations décentes. On s'attend à un nouvel appareil photo qui conservera une longueur focale équivalente à 24 mm, mais qui ouvrira le diaphragme à f/1,7, contre f/2,8 auparavant, ce qui permettra d'obtenir de bien meilleures performances en basse lumière.

Il y aurait également un cardan à trois axes redessiné et le Mini 3 Pro serait doté d'un pack de 2453 mAh, soit une capacité supérieure de dix pour cent à celle du Mini 2. La plus grande mise à niveau attendue sur le Mini 3 cependant est l'évitement des obstacles, montré dans une vidéo fuité par les capteurs proéminents à l'avant et au bas du drone.

Pour l'instant, rien n'est officiel, mais si cette dernière fuite est exacte, il ne devrait plus y avoir beaucoup de temps à attendre, ce qui signifie également qu'il ne reste plus beaucoup de temps pour économiser cet argent.

Écrit par Britta O'Boyle.