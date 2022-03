DJI fabrique-t-il un drone Mini 3 ? Une nouvelle fuite semble suggérer oui

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - On dit que DJI travaille sur un drone Mini 3 , et une nouvelle fuite a fait surface révélant ce qui semble être un corps redessiné, car il semble quelque peu différent du Mini 2 .

Sur Twitter, @DealsDrone a partagé une vidéo divulguée de ce qui est censé être le cadre du corps du prochain DJI Mini 3. Soi-disant, les supports des nouveaux bras avant rotatifs sont différents de ceux qui se replient horizontalement sur le Mini 2, peut-être pour qu'ils peut supporter des hélices plus grandes. La nouvelle fuite pourrait également montrer un front différent avec un éventuel support de cardan.

Cadre DJI Mini 3 pic.twitter.com/EKFTHkB0PD – 航拍世家 打手 (@DealsDrone) 15 mars 2022

Le DJI Mini 2 a un cardan à trois axes qui pend de l'avant du drone, mais le Mini 3 semble être maintenu immobile des deux côtés. DroneXL s'est demandé si le Mini 3 n'avait pas de cardan stabilisé, choisissant plutôt d'utiliser la stabilisation d'image électronique dans un module de caméra plus grand. Un autre changement apparent entre le Mini 2 et le Mini 3 : le prochain drone de DJI semble pouvoir abriter une batterie plus grande. Si tout cela s'avère vrai, attendez-vous à un prix nettement plus élevé que le prédécesseur relativement abordable.

Gardez à l'esprit que cette fuite semble également correspondre à une autre qui est récemment apparue pour un drone " DJI Mini 3 Pro " qui n'a pas été annoncé. Étant donné qu'il n'y a pas eu de nouveau DJI Mini depuis 2020, et maintenant que toutes ces fuites apparaissent maintenant, nous soupçonnons qu'un rafraîchissement pourrait se produire plus tôt que tard.

Écrit par Maggie Tillman.