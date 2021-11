Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - DJI a fait un pas de géant dans la création du parfait drone grand public de niveau professionnel et a officiellement annoncé le tout nouveau Mavic 3. Et, en ce qui concerne les performances et les spécifications, celui-ci est un monstre absolu.

Il représente une énorme mise à niveau par rapport à la série Mavic 2 , en particulier en ce qui concerne la vidéographie/la photographie et la durée de vie de la batterie. Cela commence par un tout nouvel arrangement de caméra.

Le système Hasselblad à double caméra comprend une caméra principale avec un capteur CMOS 4/3 de 20 mégapixels, le plus grand jamais installé sur un drone Mavic. Il est associé à une caméra à zoom supplémentaire pour offrir un zoom hybride jusquà 28x. Cet appareil photo particulier est doté dun capteur CMOS 1/2 pouce de 12 mégapixels.

Pour les photographes, lajout du format RAW 12 bits vous permettra de capturer des tonnes de couleurs/données et vous donnera beaucoup de choses à manipuler pour les éditer par la suite.

Comme toujours, le système de caméra est monté sur un cardan à 3 axes pour garantir que vos images restent très fluides.

Les vidéastes seront ravis de voir les capacités de capture, avec une résolution maximale de 5,1K jusquà 50 ips et la possibilité de filmer en 4K jusquà 120 ips en Apple ProRes 422 HQ sur le modèle Cine, ou H.264/H Codecs .265 sur le drone ordinaire et un débit binaire maximum de 200 Mbps.

Ce nest pas seulement dans les capacités vidéo et photo quil a été amélioré non plus, le drone a une autonomie de batterie beaucoup plus longue que nimporte lequel de ses modèles Mavic précédents, avec jusquà 46 minutes de temps de vol possible.

Le Mavic 3 voit également des améliorations dans le domaine de lévitement dobstacles avec un système APAS amélioré. Il utilise six capteurs de vision fish-eye, plus deux capteurs grand angle pour détecter les obstacles dans pratiquement toutes les directions, et est capable de tracer des itinéraires pour les éviter.

Les données de localisation sont également améliorées, à laide des satellites GPS, GLONASS et BeiDou, ainsi quun algorithme qui maintient sa position mieux verrouillée, améliorant sa précision et sa stabilité lors du survol dans une position.

Il existe également dautres améliorations, comme une capacité RTH (Return To Home) plus intelligente lorsque la batterie est faible. Plutôt que daller plus haut et de commencer à revenir, il calculera dabord litinéraire le plus rapide et le plus économe en énergie pour revenir à sa position de décollage.

Il existe deux modèles de Mavic 3 : la version standard et le modèle Cine. Outre le prix, la principale différence entre les deux est que le modèle Cine dispose dun SSD intégré de 1 To pour lenregistrement interne et de la possibilité de filmer avec le codec ProRes HQ.

Mavic 3 est disponible dès aujourdhui dans trois combinaisons différentes : Standard, Fly More Combo et Cine Premium Combo.

Le kit standard coûte 1 879 £ et comprend le drone, une batterie, une télécommande, des câbles, des hélices, un couvercle de rangement et un chargeur de batterie. Le Fly More Combo de 2 549 £ comprend tout cela, plus deux batteries supplémentaires, un concentrateur de charge, un sac de transport et un ensemble de filtres ND.

Quant au Cine Premium Combo, il sagit dun énorme 4 279 £, mais il est livré avec le SSD interne de 1 To et dispose du nouveau contrôleur DJI RC Pro, doté dun écran intégré (aucun téléphone requis).

