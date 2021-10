La fuite de photos de DJI Mavic 3 révèle tous les détails

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les fuites nous ont déjà montré notre premier aperçu de ce à quoi devrait ressembler le prochain drone grand public phare de DJI, le Mavic 3. Si ces clichés à assez basse résolution ne suffisaient pas, la fuite la plus récente est un énorme vidage de photos du blogueur allemand Nils Ahrensmeier .

La fuite montre ce qui semble être des rendus officiels du Mavic 3 et du Mavic 3 Cine, ainsi que leurs accessoires associés, Fly more combos et même le DJI Smart Controller V2.

Il semblerait que le Mavic 3 soit livré avec le même contrôleur que le DJI Air 2S, mais les batteries et les hélices ont subi un changement de conception important. Le Mavic 3 Cine est un nouvel ajout à la gamme et a une marque claire sur les bras à laisser vous savez que ce nest pas votre drone moyen.

Daprès les images, nous pouvons voir que le Mavic 3 Cine Edition sera livré avec un ensemble de filtres ND et une nouvelle version du DJI Smart Controller avec un écran intégré. Les différences complètes entre les modèles font lobjet de nombreuses spéculations, mais des fuites précédentes suggèrent que la variante Cine comportera un SSD interne et un câble haute vitesse pour lenregistrement et le transfert de vidéos à haut débit.

Le leaker a déclaré que les images présentent la "version européenne" du DJI Mavic 3. Nous imaginons que les différences entre les versions vendues dans lUE et ailleurs seront mineures, nexistant probablement que pour se conformer aux réglementations locales. Que ce soit quelque chose daussi petit que les fréquences radio utilisées, ou daussi dramatique que la masse au décollage, cela ne devrait pas tarder avant que nous le découvrions.