La fuite de DJI Mavic 3 révèle un design plus costaud, deux caméras

(Pocket-lint) - Le prochain drone grand public phare de DJI - le Mavic 3 - devrait être lancé dans un proche avenir, et nous examinons maintenant de plus près à quoi pourrait ressembler le produit final.

Les images divulguées montrent un drone qui semble assez grand par rapport aux modèles précédents , avec des lignes et des contours légèrement plus doux ainsi quune peinture plus sombre.

Certains éléments de la conception semblent confirmer les spécifications divulguées qui sont apparues en ligne il y a quelque temps. A savoir que le drone disposera dun système de double caméra à lavant.

Ce système à double caméra devrait comporter une caméra téléobjectif avec un capteur de 12 mégapixels et un capteur Micro Four-Thirds primaire/large de 20 mégapixels.

Dautres spécifications devraient inclure un temps de vol gigantesque de 46 minutes sur une batterie pleine, ainsi quun modèle "Cine" avancé doté dun SSD interne et dun câble haute vitesse pour transférer rapidement des fichiers vidéo à haut débit.

La source originale de ces photos divulguées nest pas claire, mais elles ont été signalées par DroneDJ et GizmoChina , entre autres. Donc, même sils ont lair légitimes, comme toujours, prenez-les avec une pincée de sel.

Cela fait plus de trois ans que la gamme Mavic 2 a été annoncée, il est donc sûr de dire que les modèles grand public de haut niveau ont depuis longtemps une mise à jour.

Étant donné quune photo de lappareil réel est maintenant apparue, nous ne pouvons pas imaginer quil faudra longtemps avant que DJI dévoile officiellement le Mavic 3, ce qui signifie que nous naurons probablement pas à attendre longtemps avant de savoir si cest le vrai affaire ou pas.