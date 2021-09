Fuite des spécifications de DJI Mavic 3: Double caméra et temps de vol Mega 46 minutes révélés

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il semble que DJI soit sur le point de révéler le prochain dans sa gamme de drones grand public haut de gamme, et si les détails divulgués sont exacts, il semble que cela valait la peine dattendre.

Des documents divulgués montrent un appareil avec une conception très similaire aux modèles Mavic 2 existants , mais il y a quelques améliorations clés parmi eux; y compris une énorme augmentation de la durée de vie de la batterie.

Le Mavic 3 de DJI pourra voler jusquà 46 minutes avec une charge complète, ce qui est pratiquement le double de ce que le premier drone Mavic pouvait gérer, et bien plus que les 31 minutes proposées par le Mavic 2 Pro.

Comme dhabitude, la caméra à lavant sera stabilisée à laide dun cardan mécanique à 3 axes, mais cette fois, elle comprendra à la fois des caméras téléobjectif et grand angle. Les détails de ces caméras sont révélés dans une fiche technique divulguée par Twitter, @JasperEllens .

Cette feuille montre que la caméra téléobjectif comportera un capteur 1/2 pouce avec une résolution de 12 mégapixels, tandis que la caméra grand angle principale aura un capteur 4/3 pouces 20 mégapixels.

Selon DroneDJ , le drone se déclinera en deux variantes : un Mavic 3 standard et un Mavic 3 "Cine". Ce dernier comportera un SSD interne et un câble haute vitesse pour lenregistrement et le transfert de vidéos à haut débit.

Cela pourrait savérer utile si vous envisagez dutiliser lenregistrement vidéo dune résolution maximale de 5,2K qui serait proposé.

Le Mavic 3 pèserait 920 grammes et serait doté dun système dévitement dobstacles multidirectionnel. Il comportera également les modes de vol automatisés et intelligents habituels tels que HyperLapse, ActiveTrack, QuickShot et plus encore.

Ce qui est également intéressant, cest quun nouveau contrôleur est divulgué en même temps qui, plutôt que de comporter une poignée pour smartphone, possède un écran intégré de 5,5 pouces avec une résolution FullHD (1080 x 1920) et une luminosité maximale de 1000 nits. De plus, il fonctionne sous Android et peut se connecter directement à Internet via le Wi-Fi ou un dongle 4G.

Les fuites indiquent que nous devrions nous attendre à voir le drone lancé vers le 15 novembre et coûter environ 1600 $.

