Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - DJI a discrètement sorti un nouveau drone aux États-Unis . Appelé DJI Mini SE, il coûte 299 $ et est disponible chez plusieurs détaillants.

Daprès ce que nous pouvons dire, le nouveau drone est une version mise à jour et moins chère du Mavic Mini . Il coûte 100 $ de moins que ce modèle. La principale différence entre les deux est que le Mini SE utilise le châssis du DJI Mini 2 à 449 $, offrant moins de vis exposées et des bras améliorés et une meilleure résistance à la vitesse du vent. Il contient également des batteries LiPo plus légères et plus puissantes, des hélices et un concentrateur de charge.

Le Mini SE dispose également dun port de chargement USB-C, au lieu du micro-USB. Il na pas non plus besoin dêtre mis à jour pour obtenir une vidéo 24p ou des paramètres ISO manuels. Malheureusement, il ny a pas de vidéo 4K (ou même 4K imprimée sur lobjectif) - juste 2,7K et 1080p. Il manque probablement également des mises à niveau de photos.

Il y a quelques accessoires à noter : le concentrateur de charge de batterie Mavic Mini ne peut pas charger la batterie Mini SE, et bien que le Mini SE puisse utiliser la batterie du Mavic Mini, la puissance est réduite. Mais le Mavic Mini DIY Creative Kit, Mavic Mini Snap Adapter, Mavic Mini Propeller Holder et Mavic Mini Intelligent Flight Battery (version internationale uniquement) sont tous compatibles avec Mini SE.

DJI

Enfin, le poids de la Mini SE est inférieur à 249 g, donc pas besoin de lenregistrer aux États-Unis. Mais il dépassera 250g si vous utilisez la batterie du Mavic Mini avec.

Si lun de ces éléments vous intéresse, le DJI Mini SE est désormais disponible à lachat auprès dAmazon et dautres détaillants aux États-Unis. Aucun mot encore sur la disponibilité au Royaume-Uni.

