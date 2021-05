Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Au cours des dernières années, nous avons assisté à lémergence de nouvelles méthodes interactives pour enseigner aux enfants de tous âges les bases du codage. Quil sagisse des Swift Playgrounds dApple , des jouets interactifs de Kano ou des robots programmables de Sphero , il existe une multitude de gadgets éducatifs.

DJI - la société qui sest fait un nom dans le domaine des drones grand public - sest également intéressée aux appareils éducatifs, et le dernier arrivé sur le marché est le drone RoboMaster Tello Talent.

Il sappuie sur son prédécesseur - le Tello EDU - en ajoutant une nouvelle carte dextension qui permet plus dapplications dIA. Le nouveau matériel comprend également un processeur ESP32 open source, une lumière LED programmable de 256 couleurs, un écran matriciel et un capteur ToF (temps de vol).

Il existe également une nouvelle fonctionnalité dessaimage lorsque vous avez plusieurs drones Tello Talent.

La nouvelle carte ESP32 prend en charge les plates-formes de codage Arduino et MicroPython, et prend également en charge le codage hors ligne Scratch.

Les élèves pourront écrire un code personnalisé pour changer la couleur et la fréquence de flash de la lumière LED ou créer des formes et des animations (comme des lettres défilantes) sur lécran matriciel à deux tons.

Son capteur infrarouge ToF est là pour offrir une détection de distance jusquà 1,2 mètre, permettant la détection denvironnement et lévitement dobstacles de base.

Pour les étudiants plus avancés - avec plusieurs drones - il est possible de programmer un essaim de drones pour voler dans des formations et des manœuvres personnalisées à laide de Scratch, Swift ou Python à laide dun logiciel Swarm dédié.

Il a une portée allant jusquà 100 m et une altitude maximale de 30 m, parfait pour une utilisation en intérieur dans de grandes pièces ouvertes comme les salles décole.

Le DJI RoboMaster TT Tello Talent est maintenant en vente au prix de 239 $ / 239 £.

Écrit par Cam Bunton.