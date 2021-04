Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - DJI a dévoilé un nouveau drone grand public appelé Air 2S et il sappuie sur le précédent Air 2 en ajoutant un impressionnant capteur de 1 pouce à la caméra.

Au vu de sa fiche technique et des performances promises, cela pourrait bien devenir le drone à acheter cette année. En ajoutant des fonctionnalités et des optiques avancées dans un drone relativement bon marché et compact, DJI a sûrement construit un gagnant ici.

La grande histoire, bien sûr, est le nouveau capteur dans le système de caméra. Cest un grand capteur de 1 pouce de 20 mégapixels.

Cest un capteur similaire à ce que nous avons vu dans le Phantom 4 Pro Obsidian il y a quatre ans. Bien sûr, ce drone était beaucoup plus gros et avait une unité de caméra beaucoup plus grande.

Un capteur plus grand signifie de meilleures données de couleur et une meilleure capture de la lumière, et étant de 20 mégapixels, il est également idéal pour la prise de vue vidéo haute résolution. Plus précisément, il peut filmer jusquà 5,4K à 30 ips ou 4K à 60 ips.

Il prend également en charge le zoom numérique à certaines résolutions:

Zoom 4x à 4K 30fps

Zoom 6x à 2,7k 30fps

Zoom 4x à 2,7k 60fps

Zoom 6x à 1080p 60fps

Zoom 8x à 1080p 30fps

DJI a également ajouté une fonctionnalité appelée SmartPhoto qui prend plusieurs photos, puis utilise lanalyse de scène pour choisir les meilleurs clichés en utilisant HDR, Hyperlight (une fonctionnalité pour améliorer les performances en basse lumière) et la reconnaissance de scène. Ceci, comme toujours, est sur une caméra attachée à un cardan mécanique à trois axes.

Loptique nest quune partie de lhistoire avec DJI et - comme dhabitude - le nouveau drone dispose de plusieurs capteurs pour éviter les obstacles et pour activer ses mouvements QuickShot automatisés qui permettent de créer très facilement des effets cinématiques impressionnants.

Une nouvelle fonctionnalité majeure est appelée MasterShots. En substance, lorsquil est activé, il choisit automatiquement une trajectoire de vol et un style de prise de vue, puis y accède et vous présente une séquence finale une fois terminé. Tout ce que vous avez à faire est dappuyer sur «Démarrer».

FocusTrack reste également une fonctionnalité importante, vous permettant de vous concentrer sur un sujet spécifique, puis de le suivre ou de garder la caméra verrouillée dessus pendant que le drone se déplace.

Lévitement dobstacles a été amélioré. Non seulement il dispose de capteurs à quatre côtés - à lavant, à larrière, en bas et en haut du drone - mais ils incluent également une nouvelle fonctionnalité appelée `` technologie de zoom binoculaire . Cela détecte quand des objets entrants viennent vers lui de plus loin.

De plus, il existe APAS (Advanced Pilot Assistance System) 4.0 qui évite de manière dynamique les obstacles lorsque vous pilotez le drone. Au lieu de sarrêter devant eux, il volera autour, sous ou au-dessus deux. Il a été amélioré par rapport à litération précédente pour offrir un champ de vision plus large.

Lautonomie de la batterie semble impressionnante à 31 minutes de vol, tandis que le dernier contrôleur inclut OcuSync O3 pour permettre la transmission vidéo et le contrôle jusquà 12 km du drone.

Le dernier drone de DJI est disponible à lachat dès aujourdhui. Comme toujours, vous pouvez lacheter en tant que combo standard avec toutes les bases pour vous aider à démarrer. Cela signifie: le drone, une batterie, des câbles et un contrôleur. Achetez-le de cette façon et cela vous coûtera 899 £ / 999 €.

Cependant, il existe également un combo `` Fly More qui vous donnera deux batteries supplémentaires (trois au total), un concentrateur de charge, un sac à bandoulière et - utilement - quatre filtres ND que vous pouvez attacher à lavant de lappareil photo. Ce combo coûte 1169 £ / 1299 €.

Écrit par Cam Bunton.