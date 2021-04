Le drone DJI Air 2S entièrement révélé dans une série dimages divulguées

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Un drone DJI encore annoncé, appelé Air 2S, a été divulgué en ligne via une multitude dimages publiées par TechnikNews et Roland Quandt . Ces fuites font suite à un dépôt de la Federal Communications Commission des États-Unis le mois dernier, ce qui suggère que le lancement est imminent.

Le DJI Air 2S sera probablement une mise à jour du Mavic Air 2 de lannée dernière. On pense quil présente une caméra améliorée et une compatibilité avec les nouveaux accessoires de DJI, comme les lunettes V2 et le contrôleur de mouvement. Les rendus et une bande-annonce partagée plus tôt par OsitaLV représentent un drone avec un capteur de 1 pouce et 20 mégapixels. Cest une résolution inférieure à ce que propose le Mavic Air 2, mais elle est plus grande, elle devrait donc apporter des améliorations aux performances et aux images en basse lumière.

DroneDJ a affirmé que lAir 2S devrait prendre en charge les nouvelles lunettes et le contrôleur de mouvement V2 de DJI, lancés le mois dernier avec le drone FPV . Cela signifie que vous pouvez piloter le drone à la première personne et que vous obtiendrez une expérience de vol plus immersive. Selon TechnikNews, d autres changements annoncés incluent la suppression de «Mavic» de la marque et une mise à jour vers la version 4 de la norme ActiveTrack de DJI.

LAir 2S peut également prendre en charge la norme OcuSync 3.0 à faible latence de DJI, disposer dune batterie de 3500 mAh et être plus lourd que le Mavic Air 2 de 30 g.

Gardez à lesprit quen décembre 2020 , ladministration Trump a ajouté DJI à une liste noire du commerce, invoquant des problèmes de sécurité potentiels et des liens avec le gouvernement chinois. Il a également accusé lentreprise «dabus à grande échelle des droits de lhomme en Chine à travers la collecte et lanalyse génétiques abusives ou la surveillance de haute technologie». DJI conteste les allégations de ladministration Trump, et les produits DJI sont toujours disponibles à lachat aux États-Unis.

Écrit par Maggie Tillman.