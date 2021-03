DJI FPV est un drone rapide et agile qui peut faire 0-60 en 2 secondes

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - DJI a dévoilé un tout nouveau drone, et contrairement à ses précédents modèles grand public, celui-ci est conçu pour être utilisé principalement avec les lunettes FPV de la société. Il le dit même dans le nom, cest le DJI FPV.

Cela signifie quau lieu dattacher votre téléphone au contrôleur pour utiliser votre téléphone comme écran, vous attachez les lunettes FPV et voyez la caméra passer directement à travers cela, volant `` sur le nez .

Son design est également radicalement différent de celui de la série Mavic . La caméra est placée plus haut à lavant du nez, tandis que les bras sont complètement rigides et ne peuvent pas être repliés.

De même, le corps du drone est beaucoup plus bulbeux et arrondi à lavant, séloignant de laspect angulaire en nez de requin des modèles Mavic.

Du point de vue vidéo, il est conçu pour capturer des images haute résolution à des fréquences dimages rapides, car le drone lui-même est également conçu pour être plus agile et plus rapide.

Voici quelques-unes des principales spécifications vidéo et photo:

Capteur CMOS 8 mégapixels 1 / 2,3 pouces

4K - 3840 x 2160 à 50/60 ips

FHD - 1920 x 1080 à 50/60/100/120 ips

Champ de vision maximal de 150 degrés (à 50 ou 100 ips uniquement)

Champ de vision de 142 degrés à dautres fréquences dimages

Débit binaire maximal de 120 Mbps

Formats vidéo MP4 / MOV

Une grande partie de la construction et de la mécanique du drone sont là pour permettre sa vitesse et sa puissance en vol. Il a des moteurs de course, donc cest aussi rapide que diable.

Le drone peut voler à des vitesses allant jusquà 39 mètres par seconde, soit environ 87 miles par heure, bien que de nombreux pays à travers le monde limitent les vitesses maximales. Son accélération est également rapide comme léclair et peut passer de 0 à 100 km / h (0 à 62 mph) en seulement 2 secondes.

Lautonomie de la batterie semble relativement raisonnable à environ 20 minutes, lorsque vous volez à 40 km / h (25 mph) dans des conditions sans vent. Pour les curieux, cest une batterie de 2000mAh à larrière.

Il peut survivre à des températures comprises entre -10 et 40 degrés Celsius avec la capacité de résister au vent jusquà 50 km / h.

En ce qui concerne la portée, il peut parcourir jusquà 16,8 kilomètres, mais la portée de transmission vidéo entre le drone et les lunettes est maximale de 10 km. De plus, noublions pas la plupart des réglementations stipulant que vous devez pouvoir voir le drone à tout moment.

Dans cet esprit, il convient également de se rappeler, car le pilote a des lunettes attachées à sa tête, vous devez le piloter avec un `` observateur qui peut garder une vue visuelle du drone en ligne de mire.

DJI FPV est disponible à lachat dès aujourdhui avec le combo FPV standard - coûtant 1299 $ aux États-Unis, 1249 £ au Royaume-Uni et 1349 € en Europe - qui comprend le contrôleur et les DJI FPV Goggles V2.

Comme cest la norme pour DJI, il existe également un kit `` Fly More qui vous donne deux batteries supplémentaires et un hub de charge dédié pour 259 £ / 279 €. Il existe également un nouveau type de contrôleur de style déclencheur appelé `` Motion Controller , qui vous coûtera 139 £ / 149 €.

Écrit par Cam Bunton.