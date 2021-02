Le drone DJI FPV déballé avant le lancement, révèle tout

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - On dirait que DJI sapprête à lancer un nouveau drone. En fait, si une première vidéo de déballage est quelque chose à faire, nous allons voir une nouvelle catégorie de drone DJI .

Dans la vidéo, nous voyons un drone conçu, avant tout, pour être utilisé en utilisant des lunettes FPV comme moniteur. En fait, le pack combo unboxed comprend ces lunettes qui semblent comporter une antenne, sans aucun doute pour assurer une connexion fiable à distance.

Quant au drone lui-même, il est également assez différent des drones pliables de style Mavic que nous avons lhabitude de voir sur le marché grand public.

Plutôt que de sasseoir sous le drone, la caméra est montée plus haut dans le nez, le corps présentant un aspect beaucoup plus bulbeux et arrondi que la série Mavic à nez de requin.

Les bras rigides signifient quils ne se replieront pas pour un rangement plus compact, mais ces bras sont également à des hauteurs différentes, les bras arrière beaucoup plus hauts que les bras avant et les lames semblant sasseoir à un angle de près de 45 degrés.

Le drone DJI FPV a dabord été déballé par Dominion Drones, puis retiré, mais pas avant dêtre re-téléchargé par la chaîne de SpiderMonkey FPV:

DJI na pas encore officiellement annoncé le FPV, mais étant donné quil est apparu sous forme de vente au détail officielle en ligne et que quelquun la déjà déballé, il est prudent de supposer que le lancement réel ne peut pas être trop loin.

Écrit par Cam Bunton.