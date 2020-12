Le nouveau drone de course FPV de DJI vient peut-être de fuir

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - DJI occupe une position absolument dominante sur le marché des drones commerciaux, avec une gamme doptions et de prix parmi lesquels vous pouvez choisir si vous cherchez quelque chose pour prendre des photos de vacances ou avec lequel filmer des vidéos aériennes.

Ce quil na pas encore vraiment commencé à conquérir, cependant, cest la niche de course de drones de ce marché - où des drones ultra-rapides contrôlés à laide de lunettes de vue à la première personne (FPV) sont pilotés sur des pistes étroites de manière compétitive.

Lannée dernière, il a montré son intérêt en sortant un ensemble de ses propres lunettes , sans drone spécifique pour les attacher, mais il semble que ce drone de course soit enfin imminent, sur la base dimages très réelles qui ont fuité.

On dirait un vaisseau spatial!

Quelquun qui a obtenu une évaluation na pas conservé son NDA. pic.twitter.com/qyFycphly6 - OsitaLV (@OsitaLV) 2 décembre 2020

Le drone na même pas de nom clairement déterminé à partir de ces images, à moins quil ne soit aussi simple que le DJI FPV, mais il semble quil sera disponible dans un ensemble avec ce contrôleur FPV pour plus de commodité.

Cest une petite unité qui na pas besoin de sembêter avec certaines des cloches et des sifflets des autres drones de DJI, comme les mécanismes de pliage, et elle a une forme et une hauteur plus distinctives que les autres.

Overlord, cest FPV 1, qui demande le décollage.

FPV 1 vous êtes autorisé à décoller, veuillez passer à lhéliport un.

Copie solide Overlord, FPV 1 décollant à lhéliport un.

FPV 1, vous avez le ciel, bon voyage, encore et encore.

Copiez ça, FPV 1 out. pic.twitter.com/GTw6A2w4mR - OsitaLV (@OsitaLV) 2 décembre 2020

De même, il semble quil sera contrôlé sans avoir besoin de votre téléphone, car les lunettes le rendent inutile. Bien sûr, nous navons pas beaucoup dinformations ici, du prix aux spécifications et à une date de sortie probable, mais le fait que quelquun en ait une pour voler suggère quil ne peut pas être trop loin dêtre dévoilé maintenant. .

Que cela signifie que la course de drones pourrait se rapprocher du grand public est aussi une hypothèse, mais DJI pense clairement quil y a quelque chose qui vaut la peine dêtre poursuivi.

Écrit par Max Freeman-Mills.