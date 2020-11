Le DJI Mavic Mini bénéficie dune réduction sur le Black Friday

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - En ce qui concerne les drones, la plupart dentre nous ne veulent pas dépenser des milliers ou plus pour voir si nous aimons les piloter et capturer des images - cest une grosse dépense si vous nêtes pas un créateur à plein temps.

Cest probablement la pensée derrière la gamme Mavic Mini de DJI, qui réduit massivement le prix dentrée, tout en offrant des drones franchement minuscules, ce qui les rend vraiment pratiques à ranger et à emporter avec vous.

Le premier Mavic Mini a une bonne petite affaire pour le Black Friday chez Amazon UK, qui a réduit son prix de 40 £ pour le ramener à seulement 329,00 £ contre 369,00 £ . Cest une économie de 11% sur un drone qui ne bénéficie pas de réductions trop souvent.

Nous avons également adoré le Mavic Mini à lexamen et avons été vraiment impressionnés par la façon dont il parvient à marier de superbes fonctionnalités avec une taille plus petite et un prix réduit. Il prend de superbes images fixes et des vidéos 2K qui sont extrêmement stabilisées et ont fière allure sans aucun traitement.

Lapplication DJI est également lune des meilleures du marché pour contrôler votre drone, ce qui est absolument essentiel pour que lexpérience soit agréable plutôt que stressante.

Bien quil existe actuellement un modèle plus récent, il sagit toujours dun investissement très solide, et la réduction le rend dautant plus judicieux, donc si vous vous êtes déjà demandé de filmer des choses à couper le souffle du ciel, cest votre chance.

Aux Etats-Unis? Consultez notre page doffres Black Friday et Cyber Monday aux États-Unis

Au Royaume-Uni? Consultez notre page doffres UK Black Friday et Cyber Monday

Écrit par Max Freeman-Mills.