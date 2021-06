Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - En ce qui concerne les drones, la plupart dentre nous ne veulent pas dépenser mille ou plus pour voir si nous aimons les piloter et capturer des images - cest une grosse dépense pour quelque chose si vous nêtes pas un créateur à temps plein.

Cest probablement lidée derrière la gamme Mavic Mini de DJI, qui réduit considérablement le prix dentrée, tout en proposant des drones franchement minuscules, ce qui les rend vraiment pratiques à stocker et à emporter avec vous - seul le temps presse.

Le premier Mavic Mini a une bonne affaire pour Prime Day sur Amazon US, qui a réduit de 126,90 $ le prix du drone avec une carte SD de 128 Go, pour le ramener à seulement 397,09 $ contre 523,99 $ . Cest une économie de 24% sur un drone qui ne bénéficie pas trop souvent de remises.

La version vendue est livrée avec un tas darticles supplémentaires pratiques comme des hélices de rechange et plus encore.

Nous avons également adoré le Mavic Mini lors de lexamen, et avons été vraiment impressionnés par la façon dont il parvient à marier des fonctionnalités exceptionnelles avec une taille plus petite et un prix réduit. Il prend de belles images fixes et des vidéos 2K qui sont incroyablement stabilisées et qui ont fière allure sans aucun traitement.

Lapplication de DJI est également lune des meilleures du marché en matière de contrôle de votre drone, ce qui est absolument essentiel pour garantir que lexpérience soit agréable plutôt que stressante.

Bien quil existe maintenant un modèle plus récent, il sagit toujours dun investissement très solide, et la remise le rend dautant plus judicieux, donc si vous vous êtes déjà demandé de photographier des trucs à couper le souffle du ciel, cest maintenant votre chance.

Écrit par Max Freeman-Mills.