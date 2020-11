Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - DJI est le roi incontesté et incontesté du marché des drones à lheure actuelle - ses drones sont utilisés par dinnombrables créateurs pour capturer ces plans impossibles pour lesquels ils sont bien connus et sont plus petits et meilleurs que la plupart des concurrents.

Cependant, bien quils aient fait du bon travail pour faire baisser les prix au cours des dernières années, ce sont toujours des options haut de gamme assorties dun prix élevé. Ainsi, lorsque vous voyez des offres sur les drones DJI, vous savez quelles ne dureront pas trop longtemps.

Amazon UK est la source cette fois-ci, faisant une part très respectable du prix du DJI Mavic 2 Pro.

Cest sans doute la tête daffiche de la gamme DJI, avec toutes les cloches et les sifflets auxquels vous vous attendez. Vous pouvez lobtenir pour 1111,49 £, contre 1349,00 £ , une énorme économie de 18%.

Il possède des capacités vidéo 8K époustouflantes, une durée de vol supérieure à une demi-heure et produit de manière fiable certaines des vidéos les plus fluides et les plus stables que vous puissiez capturer nimporte où. Cest la Rolls-Royce des drones, en fait. Il a une portée massive de 5 km et une détection dobtacle qui a été prouvée comme lune des meilleures de lindustrie à maintes reprises.

Nous ne pensons pas que ce prix restera très longtemps, alors assurez-vous de sauter dessus sil est toujours en ligne lorsque vous lisez ceci!

Aux Etats-Unis? Consultez notre page doffres Black Friday et Cyber Monday aux États-Unis

Au Royaume-Uni? Consultez notre page doffres UK Black Friday et Cyber Monday

Écrit par Max Freeman-Mills.