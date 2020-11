Comment regarder le lancement de DJI Mini 2 en ligne

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - DJI annoncera son dernier produit lors dun événement en ligne. Grâce à des fuites, nous avons déjà vu le DJI Mini 2, un drone grand public compact, et cest ce que nous attendons de la société quil lance aujourdhui. Heureusement, vous pouvez regarder laction se dérouler.

Lévénement DJI est prévu le mercredi 4 novembre à 20h HNE. Voici les horaires globaux de lévénement:

San Francisco - 17h00 PST

New York - 20h00 HNE

Londres - 01h00 GMT, 5 novembre

Berlin - 02h00 CET, 5 novembre

Mumbai - 06h30 IST, 5 novembre

Tokyo - 10h00 JST, 5 novembre

Sydney - 12h00 AEDT, 5 novembre

Nous nous attendons à ce que le DJI Mavic Mini 2 soit lancé, après avoir été mis en vente tôt dans Best Buy . Il semble que DJI pourrait également abandonner la marque Mavic et se lancer simplement sous le nom de Mini 2, et il devrait conserver son poids inférieur à 250 g pour éviter la réglementation à laquelle certains drones plus gros sont confrontés.

Il y aura une caméra 4K montée sur un cardan à trois axes et la portée devrait augmenter considérablement par rapport au modèle précédent, avec un nouveau contrôleur et la prise en charge dOcuSync 2.0 donnant une portée de communication de 10 km.

Que nous voyions autre chose de la société reste un mystère, mais tout sera bientôt révélé.

Écrit par Chris Hall.