DJI Mini 2 Unboxing révèle les spécifications de la prochaine FlyCam dans leur intégralité

(Pocket-lint) - DJI est sur le point de lancer une suite à son petit drone populaire: le Mavic Mini. Ayant apparemment été mis en vente tôt dans un magasin Best Buy aux États-Unis, la suite a été déballée et toutes les spécifications importantes ont été révélées avant que la société ne veuille nous en informer.

Dans un mouvement similaire à ses caméras portables et cardans - qui ont abandonné leur marque `` Osmo - le prochain petit drone (ou `` FlyCam comme lappelle DJI) abandonne le surnom de `` Mavic et sappellera simplement DJI Mini 2 .

Comme son prédécesseur, le Mini 2 conservera ce poids inférieur à 250 grammes pour sassurer quil nest pas limité par la réglementation et peut être acheté et piloté par nimporte qui sans avoir besoin de tests assis et de senregistrer en tant que pilote.

Vous pouvez consulter le déballage ci-dessous:

Mais surtout, cela va saméliorer dans un certain nombre de domaines au cours de la première génération. Cela signifie quil peut enregistrer des vidéos 4K, et il est livré avec le nouveau contrôleur livré avec le Mavic Air 2 plus tôt dans lannée.

Cela signifie à son tour quil permet la prise en charge dOcuSync 2.0 et une meilleure portée et communication entre le contrôleur et le drone. Il aura une portée de communication de 10 km, ce qui est bien plus loin que la première génération.

En prime, la durée de vie de la batterie a également été augmentée jusquà 31 minutes. Il est également suggéré que les moteurs ont été améliorés pour le rendre plus capable de résister au vent et augmenter également la vitesse de vol maximale du drone.

Aucune date de lancement officielle na encore été annoncée, cependant, il semble très probable que ce soit bientôt, peut-être début novembre.

Écrit par Cam Bunton.