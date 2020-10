DJI Mavic Mini 2 bientôt en route? Les listes FCC révèlent un nouveau drone

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Un nouveau drone DJI est apparu. Ou, du moins, lenregistrement a été soumis pour un nouveau drone DJI auprès de la FCC, et il sagira probablement du Mavic Mini 2.

Le tipster Twitter, @OsitaLV a initialement tweeté des images montrant létiquette et la position du drone, et en regardant le numéro de modèle (MT2PD), il semble assez clair quil sagit du prochain Mavic Mini . Le numéro de modèle de la première génération a commencé par «MT1».

Cest donc ce quon appelle le Mavic Mini 2, ils partagent le même design.

Oh, il a Bluetooth, WiFi 2.4 / 5.8G et 2.4 / 5.8G sans le signe WiFi.

PS le nom du modèle du Mavic mini original est MT1SS5 et MT1SD25 (ventes en Europe et au Japon). pic.twitter.com/nRm3ZwfxyL - OsitaLV (@OsitaLV) 6 octobre 2020

Nous avons effectué une recherche dans la base de données FCC pour vérifier que la liste existe et avons pu corroborer le fait que plusieurs formulaires existent en utilisant les détails fournis dans un article DroneDJ .

Le Mavic Mini original était le premier drone de DJI suffisamment petit et assez léger pour être classé comme un drone `` jouet . Il pèse exactement 249 grammes et sinscrit donc juste en dessous de la limite de 250 grammes où les restrictions et les réglementations commencent à entrer en vigueur.

Il a été lancé en 2019 et présente la plupart des fonctionnalités que nous aimons de la série Mavic: un petit design pliable, un cardan stabilisateur et des modes de vol automatisés sympas.

La seule chose qui manquait, cependant, était lenregistrement vidéo 4K, et la rumeur veut que le prochain Mavic Mini résoudra ce problème et sera équipé dun appareil photo 4K de 12 mégapixels.

En ce qui concerne le reste des détails, il y a peu de choses à ce jour. DroneDJ a suggéré quil sera lancé à temps pour les vacances cette année, mais cest à peu près tout.

Nous vous tiendrons au courant au fur et à mesure que de plus amples informations apparaîtront sur la prochaine génération de Mavic Mini.

Écrit par Cam Bunton.