DJI Mavic Air 2 est le drone grand public le plus avancé de la société à ce jour

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

DJI a dévoilé le dernier drone à rejoindre sa gamme grand public de machines volantes Mavic. Il sappelle le Mavic Air 2, et cest probablement le drone grand public le plus avancé de la société à ce jour.

Il prend beaucoup dinfluences de conception du reste de la gamme Mavic actuelle , passant dun appareil assez arrondi à plus anguleux et pointu par endroits. Il est également léger.

À 570 grammes, il est un peu plus lourd que le Mavic Air dorigine , mais là encore, il est plus long, plus large et plus épais aussi. Pourtant, il se replie parfaitement, ce qui le rend idéal pour jeter dans un sac et faire de la randonnée. Tout comme vous pouvez vous attendre de nimporte quel drone de la série Mavic.

En plus dêtre un peu plus grand et plus lourd que le Mavic Air dorigine, le Mavic Air 2 améliore pratiquement tout par rapport au modèle dorigine. Lobjectif du drone était doffrir "la meilleure expérience globale possible même au pilote le plus novice".

En commençant par le capteur de lappareil photo, il sagit cette fois dun capteur CMOS 1/2 "de 48 mégapixels. Vous pouvez utiliser tous ces pixels si vous le souhaitez, pour créer de très grandes images ou - par défaut - il en lie quatre en un pour créer des images de 12 mégapixels. Cest similaire à beaucoup de smartphones modernes.

DJI a également introduit une nouvelle technologie de capture de photos appelée SmartPhoto qui vous permet de choisir entre trois modes: HDR, Hyperlight et Reconnaissance de scène.

Le HDR est assez familier, prenant sept images à la fois à différentes expositions, puis les fusionnant pour créer une image dynamique. Hyperlight est destiné aux situations de faible luminosité, en utilisant une technique similaire.

Il existe également une reconnaissance de scène qui analyse la scène pour offrir un peu de «pop» aux couchers de soleil, à lherbe, au ciel bleu, à la neige et aux arbres.

Sur le plan vidéo, le Mavic Air 2 est le premier Mavic à proposer une capture vidéo 4K à 60 images par seconde et 120 Mbps, mais peut également filmer des vidéos HDR plus le ralenti 4X (120fps) ou le ralenti 8X (240fps), les deux à Résolution 1080p.

Pour garder les choses en douceur, la caméra du Mavic Air 2 est montée sur un cardan à trois axes.

Comme si tout cela ne suffisait pas, DJI a également amélioré les performances dans dautres domaines. Vous obtenez jusquà 34 minutes de temps de vol avec une batterie pleine, et cest encore plus long que vous obtiendrez avec le Mavic 2 Zoom ou Pro.

Combinée à une nouvelle conception de contrôleur, la transmission OcySync 2.0 peut fournir une alimentation vidéo HD du drone à votre téléphone connecté jusquà 10 km de distance.

Il existe également un système dévitement dobstacles plus avancé appelé APAS 3.0 qui - lorsquil est activé - peut créer un nouveau chemin autour des obstacles à mesure que le drone sapproche deux, et le fait en douceur.

Sur la face inférieure du drone, DJI a équipé des capteurs et des lumières supplémentaires qui aident le drone à atterrir en douceur et automatiquement, même lorsque les conditions déclairage ne sont pas idéales.

À un prix de 799 $ / 769 £, il sagit peut-être du meilleur drone de consommation de la société à ce jour. Compte tenu de la puissance, des capacités, de la durée de vie de la batterie et du capteur de caméra mis à jour, il y a beaucoup de drones à ce prix.

squirrel_widget_236097