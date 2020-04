Les images officielles de DJI Mavic Air 2 ont été divulguées, avec un prix presque incroyable

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Une nouvelle vague dinformations est arrivée à la dernière minute révélant le DJI Mavic Air 2 dans toute sa splendeur, y compris un prix presque incroyablement bas (compte tenu de la liste des fonctionnalités et des spécifications).

En commençant par la chose la plus importante en premier: le prix. Malgré une rumeur de fonctionnalités, une autonomie de batterie et un design qui rivalisent avec la gamme Mavic 2 plus professionnelle, DJI prévoit apparemment de vendre le Mavic Air 2 pour seulement 799 $.

Aux États-Unis, vous pouvez actuellement acheter le Mavic Air âgé de deux ans pour 599 $, mais à lorigine, il coûtait environ 1000 $, ce qui représente une remise assez importante sur un drone qui semble remplacer le Mavic Air dorigine et le surpasse confortablement.

Des documents divulgués soumis à lANATEL du Brésil ont révélé plus tôt que le drone comportera un appareil photo de 48 mégapixels 4K monté sur un cardan à trois axes. De plus, il volera jusquà 34 minutes avec une batterie pleine.

Ces caractéristiques à elles seules rapprochent ce drone des modèles haut de gamme et surpassent massivement le Mavic Air dorigine. Cela pourrait finir par être le meilleur rapport qualité / prix DJI pour le moment.

Les informations sur les prix ont été divulguées par DroneDJ , qui a trouvé des informations sur un site partenaire de DJI qui a poussé la page du produit Mavic Air 2 tôt par erreur, et a également publié une série dimages officielles de produits promotionnels et de style de vie DJI.

Ces images - comme vous pouvez le voir - montrent un drone qui a considérablement évolué dans le style depuis le premier Mavic pour le rendre plus conforme aux styles proposés dans les gammes Mavic 2 et Mavic Mini. Cest moins bulbeux et beaucoup plus anguleux dans la conception.

DJI devrait annoncer le nouveau drone le 27 avril, date à laquelle nous découvrirons officiellement tous les tenants et aboutissants. Espérons juste que la rumeur sur les prix soit vraie, car cela fera sûrement de ce drone un incontournable.