DJI Mavic Air 2 fuit, drone avec caméra 48MP, temps de vol de 34 minutes

Le prochain drone Mavic Air de DJI est apparu sur léquivalent brésilien de la FCC, ANATEL, et révèle tous les détails cruciaux du prochain quadcopter.

La fuite montre le drone physique sous tous les angles, y compris la batterie amovible et un manuel de démarrage rapide qui montre la télécommande repensée.

Comme nous lavons vu dans une fuite précédente , ce drone présente une ressemblance frappante avec les drones de la série Mavic 2, mais ce modèle est probablement plus petit et plus léger que le Mavic 2 Zoom ou le Mavic 2 Pro . Ce sera sans doute aussi moins cher.

Les documents téléchargés détaillent certaines des nouvelles fonctionnalités, ainsi que ces images. Le drone pourra atteindre 34 minutes de vol sur une batterie complètement chargée, ce qui représente une amélioration par rapport à la première génération qui ne gérait que 21 minutes.

En plus de cela, il peut atteindre des vitesses de vol maximales de 68,4 km / h (environ 42,5 mph), et le cardan à trois axes supportant la caméra permettra une prise de vue vidéo super fluide, comme la révélé DroneDJ qui a dabord partagé les images et les détails.

La vidéo elle-même sera en résolution 4K comme dhabitude, tandis que les images fixes seront capturées par le capteur de 48 mégapixels.

Comme tous les drones grand public DJI précédents, la beauté nest pas seulement dans les spécifications, cest dans les modes de vol automatiques. Le prochain drone de DJI comprendra des capteurs dobstacles et une version mise à jour dActiveTrack, qui permet au drone de se verrouiller sur un sujet et de le suivre, ou de le contourner sans le perdre de vue.

En plus des détails du drone, le manuel de démarrage rapide révèle plus de détails sur la télécommande qui a fui précédemment et montre que la poignée pour tenir un smartphone est maintenant déplacée vers le haut, plutôt que dêtre tenue par les pieds en bas.

Il semble également que ce contrôleur sera plus grand que les contrôleurs pliables ultra-compacts habituels de DJI.

DJI a taquiné un événement de lancement pour quelque chose qui devrait avoir lieu le 27 avril, nous soupçonnons donc que lAir 2 y sera pleinement dévoilé.

Les possibilités de sortir étant actuellement limitées, il sera intéressant de voir à quel point ce nouveau drone sera populaire. Daprès les détails que nous avons vus jusquà présent, il semble que cela améliorera de nombreux éléments du premier Mavic Air, ce qui en fait un digne successeur.