Canon pourrait travailler sur un drone

(Pocket-lint) - Le marché des drones propose actuellement de nombreuses options de grande valeur, mais il est juste de dire qu'une proportion démesurée d'entre elles provient uniquement de DJI.

Digital Camera Info a repéré une demande de brevet déposée cette semaine par Canon qui ressemble à toutes fins utiles à un drone, avec un appareil d'atterrissage qui se replie une fois qu'il est en vol.

L'appareil photo principal ressemble beaucoup au Canon Powershot Pick déjà existant, un appareil photo monté qui peut suivre les gens automatiquement, il pourrait donc utiliser le panoramique de cet appareil et d'autres fonctions automatiques comme base.

La nature légère du Powershot Pick et ses performances photo et vidéo impressionnantes signifient que le monter sur un drone est une proposition assez savoureuse, mais il y a évidemment beaucoup d'inconnues avec lesquelles le mettre en garde.

D'une part, nous ne savons pas comment Canon s'en sortirait avec la construction du côté navigation de l'appareil, et nous n'avons pas non plus d'indication de ce que cela pourrait coûter.

De plus, ces demandes de brevet n'aboutissent souvent pas à la production d'un véritable appareil, il est donc tout à fait possible que ce projet ne finisse pas par voir le jour. Pourtant, un peu plus de concurrence pour DJI est quelque chose qui ne peut pas être mauvais du point de vue d'un consommateur.

Écrit par Max Freeman-Mills.