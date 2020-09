Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Amazon a reçu lapprobation de lorganisme de réglementation de la Federal Aviation Administration pour exploiter des drones aux États-Unis, permettant au détaillant de commencer enfin à proposer des livraisons commerciales de drones - ou du moins des livraisons dessai - selon un rapport de Bloomberg .

CNBC a noté que la FAA avait spécifiquement décidé quAmazon pouvait «livrer en toute sécurité et efficacité des colis aux clients», et que les drones transportaient des colis en dehors de la ligne de mire de lopérateur. «Cette certification est un pas en avant important pour Prime Air», a déclaré Amazon à Bloomberg, expliquant que la décision «indique la confiance de la FAA dans les procédures dexploitation et de sécurité dAmazon pour un service de livraison de drone autonome».

Amazon a également annoncé son intention de livrer un jour des colis via des drones à des clients du monde entier. Gardez à lesprit quAmazon a annoncé pour la première fois les plans Prime Air il y a plus de sept ans, mais cela a été entravé par la réglementation, les limitations matérielles et dautres défis. Il existe encore dautres obstacles, mais pour linstant, Amazon a déclaré quil se concentrerait sur le démarrage des tests de livraison. Il na pas encore précisé où ces tests débuteront aux États-Unis.

La dernière version de son drone de livraison peut décoller verticalement et voler vers lavant. Amazon vise à développer des drones électriques capables de voler jusquà 15 miles avec des colis pesant jusquà cinq livres. Ils pourront également effectuer ces voyages en 30 minutes ou moins.

Écrit par Maggie Tillman.