Lîle de Wight est le premier bénéficiaire dun nouveau service de livraison de drones qui peut transporter des fournitures médicales urgentes à son hôpital principal plus rapidement quun ferry.

Lorsque la traversée en ferry traditionnelle prend environ 30 minutes, sans compter le chargement et le déballage, le drone peut se faufiler dans un tiers du temps.

Construit par lUniversité de Southampton pour la startup Windracers et financé par le Département des transports, le véhicule aérien sans pilote (UAV) à grande échelle est capable deffectuer jusquà 10 vols vers et depuis lîle par jour.

Il a initialement pris un lot de cas déchantillons de pathologie, mais il est capable de fournitures beaucoup plus urgentes, en particulier pendant que le NHS lutte contre la pandémie actuelle.

"Jaime à le considérer comme une sorte de Land Rover du ciel, une sorte de niche similaire en ce sens quil est très robuste, très résistant, très facile à réparer ... très fiable", a déclaré le professeur de conception aérospatiale à la université, Jim Scanlan, à Reuters.

Son potentiel dutilisation dans tout le Royaume-Uni dans un avenir proche pourrait également être important.

"Une plate-forme vraiment bon marché comme celle-ci peut livrer des choses de manière fiable et peut voler la nuit, voler dans le brouillard, voler par mauvais temps", a-t-il ajouté.

Auparavant, les discussions sur les livraisons de drones étaient généralement limitées aux programmes de développement de Google et d Amazon . Cependant, cette opération à plus petite échelle montre quil est possible pour une utilisation spécifique, que les drones privés soient rapidement mis en service.