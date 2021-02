Des photos aériennes étonnantes ou un art abstrait incroyable?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Nous avons déjà vu à quel point les photographies de drones peuvent être impressionnantes . Il y a de plus en plus de drones disponibles maintenant, dont beaucoup sont plus que capables de capturer des images incroyables.

Les photographes de drones ont cependant besoin de plus que du bon équipement, de la capacité de voler et dune connaissance des réglementations . Ils ont également besoin d un œil pour une superbe photo .

Les drones peuvent être utilisés pour capturer toutes sortes dimages aériennes prises den haut sont souvent impressionnantes. À langle droit cependant, ils peuvent parfois ressembler à une œuvre dart abstrait plus quà un simple cliché de notre monde.

Mike et JP Andrews travaillant sous le pseudo Instagram @abstractaerialart ont certainement un flair pour capturer ce genre dimages. Faites un voyage avec nous à travers une collection de nos photos préférées publiées par les deux frères britanniques.

Spectacle de bateaux floraux

Le terminal

Routes sinueuses

Piscines aquacoles

Maisons prs de l'eau

Incroyable labyrinthe arien

L'avion abattu

Automobiles symtriques

Conteneurs colors

Retraite de vacances relaxante

Dbardeurs

Tennis pour les masses

C vous au milieu

Even a maze can look entirely different and somehow even more impressive when shot from above. This one shows off some brilliant abstract lines that are easy on the eye and thoroughly pleasing too.

Zone de danger

More hidden beauty in the form of a broken down old aeroplane, no longer able to fly yet photographed from the air.

Haute cinq

A brilliant aerial photograph snapped in Dubai shows off the wonder of the land from above. It would be far too easy to miss something like this when on the ground.

Chantier

This aerial photograph of a scrapyard shows that even man's discarded belongings are capable of being beautiful when presented in a certain format.

Jolie rose

Jungle en bton

Paradis rocheux

Fort militaire

La coquille d'oeuf

Une plage avec vue

Top Gun

La cascade

Fosse ballons

Nous apprécions les couleurs de celui-ci et la vue de ce qui semble être deux gars perdus dans une fosse à balles. Pourtant, à y regarder de plus près, cest en fait un sacré nombre de ballons. Curieusement satisfaisant.

Un ocan rose

Cela ressemble à du sable qui a dérivé dans le vent et mélangé dune manière ou dune autre à un matériau merveilleusement rose, mais cest peut-être une vue inhabituelle sur locéan? Qui peut dire. Nous aimons juste imaginer que cest une retraite balnéaire sur une planète lointaine, loin, loin de notre système solaire.

