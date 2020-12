Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Si vous souhaitez acheter un drone à des fins récréatives, assurez-vous dabord de connaître toutes les règles et réglementations.

Imaginez dépenser tout largent que vous avez économisé sur ce drone super sexy que vous lorgnez depuis un moment, pour découvrir que vous ne pouvez pas le faire fonctionner nimporte où près de chez vous et que vos chances de le faire voler sont sérieuses. limité.

De toute évidence, ce serait une énorme déception. Mais quelle est la chance que cela se produise? Quelles sont les règles et réglementations? Savez-vous même si vous devez vous inscrire ou obtenir un permis?

Ce sont toutes de bonnes questions. Et vous êtes au bon endroit pour obtenir des réponses. Dans ce guide, nous vous expliquerons tout ce que vous devez savoir sur les drones , y compris ce quils sont et ce que vous pouvez légalement en faire dans votre région, que vous viviez au Royaume-Uni ou aux États-Unis.

Les drones sont également appelés UAS ou quadricoptères

Les drones récréatifs sont pour le plaisir, pas pour le travail

Les drones de loisir peuvent avoir des caméras intégrées

Les drones, également appelés systèmes daéronefs sans pilote (UAS) ou quadricoptères, sont un type davion sans pilote humain à bord; ils sont contrôlés par un opérateur au sol. Les drones ont gagné en popularité ces dernières années et sont maintenant utilisés pour les opérations militaires, les inspections aériennes, la livraison et lexpédition, la photographie, etc. Dans ce guide, nous nous concentrons sur les drones de loisir.

Il existe de nombreux drones récréatifs que vous pouvez utiliser pour vous amuser - beaucoup avec des caméras intégrées. Ce sont des drones plus petits à usage personnel. Vous ne les utilisez pas pour le travail et vous nêtes pas payé pour les faire voler. Consultez le guide de Pocket-lint ci-dessous pour plus dinformations sur les types de drones récréatifs disponibles pour le consommateur moyen, y compris ceux qui sont les mieux notés:

Les flyers britanniques doivent passer un test théorique gratuit

Les propriétaires britanniques doivent sinscrire en tant quopérateur et payer une redevance annuelle de 9 £

Les drones britanniques avec caméras et tout drone de plus de 250 g doivent afficher lidentifiant de lopérateur

Vous ne pouvez pas faire voler des drones à proximité des aéroports aux États-Unis et au Royaume-Uni

Les drones ne devraient pas voler à plus de 400 pieds aux États-Unis et au Royaume-Uni

Vous êtes responsable de piloter votre drone en toute sécurité

La Civil Aviation Authority (CAA) est un organisme de réglementation au Royaume-Uni qui définit les règles et réglementations relatives aux drones de loisirs. À partir du 5 novembre 2019, la CAA a ouvert une nouvelle législation obligeant toute personne possédant un drone pesant entre 250 g et 20 kg à sinscrire en tant que propriétaire de drone et à passer également un test théorique en ligne pour en piloter un. À partir de 2020, certaines de ces règles sappliquent également aux drones de moins de 250 g qui ne peuvent raisonnablement pas être appelés `` jouets .

Pour posséder - ou être responsable - dun drone, vous devez avoir 18 ans ou plus et payer des frais annuels de 9 £ pour vous inscrire en tant que propriétaire de drone. Une fois terminé, vous recevrez un identifiant dopérateur à afficher sur votre drone. Ceci - cependant - ne sapplique pas à absolument tous les drones.

À partir de décembre 2020, la CAA a aligné ses politiques sur celles des États membres de lUE, afin que ceux qui voyagent en dehors du Royaume-Uni avec leurs drones puissent être sûrs de ne violer aucune règle.

Les drones et les modèles réduits davions sont divisés en cinq classes de C0 à C4, avec C1, C2, C3 et C4 nécessitant tous à la fois un ID de Flyer et un ID dopérateur. Cela signifie que vous devez afficher votre identifiant sur ces drones et que vous devez passer le test théorique pour en piloter un.

C0 est divisé en trois options, essentiellement pour faire de la place pour les moins de 250 g qui ne sont pas des jouets, car il fait tout ce que les plus gros drones peuvent (nous vous regardons DJI Mini 2).

La façon de sen souvenir est que si vous avez un drone, quel que soit son poids, et que ce nest pas un jouet et quil possède une caméra, vous avez besoin dun identifiant dopérateur affiché dessus.

Si vous souhaitez piloter un drone qui appartient à quelquun dautre, quel que soit votre âge, vous devez passer un test théorique gratuit en ligne (ou hors ligne). Vous pouvez passer ce test autant de fois que vous le souhaitez et il ny a pas dâge minimum, même si toute personne de moins de 12 ans doit être supervisée par un adulte.

Pour passer le test, vous inscrire ou consulter les dernières exigences, rendez-vous sur la page dédiée du CAA .

Au début, le site Web de la CAA répertoriait tous les drones comme des «petits véhicules aériens sans pilote», et il était difficile de déterminer quelles règles sappliquaient à votre drone, surtout si vous possédiez un quadcopter moderne de niveau professionnel. Maintenant, cependant, il existe un nouveau site Web réservé aux drones .

Sur la page de code Drone de la CAA , les règles de base sont énoncées:

D ont voler à proximité des aéroports ou aérodromes R cybermembres de rester inférieure à 400 pieds (120 mètres) O bservez votre drone en tout temps - restez à 50 mètres des personnes et des biens N jamais voler près dun avion E njoy responsable

Bien sûr, de nombreux quadricoptères volent beaucoup plus haut que la limite de 400 pieds de la CAA, et naturellement, il est difficile de dire si un drone a volé à 500 mètres de vous horizontalement. Néanmoins, il existe ce PDF pratique que vous pouvez télécharger pour vous aider à vous souvenir des règles. Et, cela dit, les règles deviennent plus précises lorsque vous lisez la documentation de la CAA:

Gardez toujours votre drone dans votre champ de vision et à une hauteur maximale de 400 pieds (120 mètres). Assurez-vous toujours que votre drone est à moins de 500 mètres de vous horizontalement. Éloignez toujours votre drone des avions, des hélicoptères, des aéroports et des aérodromes. De nouvelles lois introduites en octobre 2019 empêchent tous les drones de voler au-dessus de 400 pieds et à moins de 5 km des limites de laéroport. Les drones-caméras doivent être pilotés à au moins 50 mètres dune personne, dun véhicule, dun bâtiment ou dune structure non possédée ou contrôlée par le pilote, sauf sils sont inférieurs à 250 g. Les drones caméras ne peuvent pas voler à moins de 150 mètres dune zone encombrée ou dun grand groupe de personnes, comme un événement sportif ou un concert.

La `` règle de laéroport de 5 km a été introduite à la suite dun drone utilisé illégalement près de laéroport de Gatwick en décembre 2018.

Mais ce nest pas tout. Le site Web de la CAA répertorie certains termes supplémentaires que vous devez respecter:

Vous êtes responsable de piloter votre drone en toute sécurité. Vous ne devez mettre en danger personne ou quoi que ce soit avec votre drone, y compris les articles que vous en déposez.

Comme toujours, ceux qui possèdent des drones beaucoup plus gros à usage professionnel (cest-à-dire des drones de plus de 20 kg) ou des drones classés pour des usages spécifiques auront besoin dune autorisation dutilisation et seront soumis à des évaluations des risques. Pour la plupart des gens, en tant quutilisateurs occasionnels de drones, cela ne sappliquera pas.

Si vous pilotez un drone à des fins récréatives, il y a une bonne nouvelle: la Federal Aviation Administration (FAA) na mis en place que quelques règles pour les petits drones non commerciaux pesant moins de 55 livres (25 kg). Ceux-ci sont également connus sous le nom de modèles réduits davions. Sur le site Web de la FAA , vous verrez les consignes de sécurité suivantes pour ces drones, établies par le Congrès:

Volez à 400 pieds ou en dessous Soyez conscient des exigences et des restrictions de lespace aérien Éloignez-vous des obstacles environnants Gardez votre drone en vue Ne volez jamais à proximité dautres aéronefs, en particulier à proximité des aéroports Ne survolez jamais des groupes de personnes Ne survolez jamais les stades ou les événements sportifs Ne volez jamais à proximité des efforts dintervention durgence tels que les incendies Ne volez jamais sous linfluence de drogues ou dalcool

Mais si vous parcourez la documentation sur les drones de la FAA, vous trouverez des consignes de sécurité supplémentaires:

Gardez votre drone en vue et utilisez un observateur pour vous aider si nécessaire. Restez à au moins 25 pieds des individus et des biens vulnérables. Ne volez pas dans des conditions météorologiques défavorables (vents violents, visibilité réduite, etc.). Ne volez pas à proximité ou au-dessus des infrastructures ou propriétés sensibles (centrales électriques, installations de traitement de leau, établissements correctionnels, routes parcourues, installations gouvernementales, etc.). Neffectuez pas de surveillance ou ne photographiez pas des personnes dans des zones où la vie privée est attendue sans lautorisation de la personne.

Les parcs nationaux américains et britanniques nautorisent pas les drones

De nombreuses parties de Londres et des zones encombrées interdisent les drones

Impossible de piloter des drones près de la Maison Blanche ou des bases militaires

Cest délicat, car vous devez suivre toutes les règles énumérées ci-dessus, mais même quand même, il y a des endroits qui nautorisent pas le vol de drone et qui sont étiquetés comme des zones dexclusion aérienne, peut-être même votre parc local. Vérifiez toujours avant de voler. De nombreux parcs ont une signalisation visible pour indiquer ce qui est autorisé ou non. Recherchez simplement le signe `` pas de modèle réduit davion pour déterminer si vous pouvez piloter votre drone.

Maintenant, nous avons fait quelques recherches pour vous faciliter la tâche. Nous avons constaté que les huit parcs royaux de Londres sont des zones dexclusion aérienne. De nombreux communs nautorisent pas non plus les drones (ou même les cerfs-volants!), Tels que Wimbledon Common, Putney Common et Clapham Common. Mais vous pouvez voler sur certaines landes, comme Hampstead Heath et Blackheath. Et vous pouvez voler dans les parcs dEaling, ainsi que autour de Barnet et Camden.

Islington et Sutton autorisent également les drones. Dans dautres régions, y compris certains arrondissements, vous êtes autorisé à piloter un drone - mais uniquement si vous avez dabord une licence. Par exemple, dans larrondissement de Lambeth, vous avez besoin dune licence commerciale, même si vous êtes un opérateur de drone amateur. Dans Hackney également, vous devez remplir une demande, que vous pouvez trouver ici .

Comme pour les autres zones complètement restreintes, vous ne pouvez pas voler à Chelsea, Lewisham, Dagenham, Barking et Redbridge. Bexley et Derby interdisent également les drones de tous les parcs et espaces ouverts.

Le site Web du parc national de Peak District indique que vous ne pouvez pas voler dans le parc et que vous devez obtenir la permission de tout terrain qui ne fait pas partie du parc national, comme le terrain du National Trust. Vous ne pouvez pas non plus piloter un drone dans la New Forest.

Gardez également à lesprit que si votre drone est équipé dune caméra, il existe souvent des limitations supplémentaires concernant lendroit où vous pouvez le piloter et la distance à laquelle vous pouvez le faire voler avec dautres personnes ou objets non impliqués. Afin de pouvoir voler dans ces zones réglementées à travers le Royaume-Uni, vous devez obtenir lautorisation préalable de la CAA pour le faire. Vous pouvez en savoir plus sur ces domaines et règles ici .

De toute évidence, comme indiqué précédemment, vous ne pouvez jamais voler à proximité des aéroports, des centrales électriques et des bases militaires. Si vous nêtes pas sûr de pouvoir voler quelque part, il vous suffit de vérifier auprès du conseil local ou dutiliser lapplication NATS Drone Assist, disponible pour Android et iOS , pour voir toutes les zones dexclusion aérienne au Royaume-Uni. Il affiche également les dangers au sol tels que les lignes de chemin de fer, les écoles, les stations-service et dautres zones où vous devez être prudent.

Et enfin, vous avez besoin de lautorisation des propriétaires fonciers avant de pouvoir décoller ou atterrir sur leur propriété privée. Alors, vérifiez auprès de votre voisin avant datterrir votre quadcopter dans son jardin. Vous pouvez voler dans lespace aérien au-dessus de leur terre si vous ne dérangez pas ou ne portez pas atteinte à leur vie privée. Si vous dérangez un voisin et êtes traduit en justice, un juge décidera si vous avez enfreint ses droits.

Selon la FAA, les États-Unis ont lespace aérien le plus complexe du monde. Alors, oui, supporte-nous ...

Le premier endroit où vous ne pouvez pas piloter un drone aux États-Unis est un aéroport. Vous devez être à au moins huit kilomètres pour opérer sans avertir la tour de contrôle de votre activité. Si vous prévoyez de voler plus près, un avis doit être donné à lexploitant de laéroport ou à la tour de contrôle de la circulation aérienne. Si vous vous demandez si vous êtes trop proche dun aéroport pour voler, utilisez une application comme AirMap pour voir où vous êtes autorisé à voler.

Le lancement, latterrissage ou lutilisation de drones sont interdits sur les terres et les eaux administrées par le National Park Service. Plus dinformations sur l interdiction des drones du National Park Service sont disponibles sur le site Web, y compris des informations sur les parcs et leurs zones dexclusion aérienne. Les autres zones interdites comprennent la Maison Blanche, Camp David, ainsi que la plupart des installations militaires. Avant de voler à Washington DC ou dans dautres zones de haute sécurité, assurez-vous de vérifier dabord auprès des services secrets et / ou dune agence de contrôle. Mais, plus souvent que cela, vous ne serez pas autorisé. Je vous préviens juste. La National Oceanic and Atmospheric Administration interdit également les drones dans les zones de protection marine . Il est même illégal de faire voler votre drone dans ou autour dune opération de lutte contre les incendies de forêt. Enfin, les drones volants sont interdits dans un rayon de trois miles dun stade ou dun site, mais ne commencent quune heure avant et se terminent une heure après lheure prévue des événements suivants: MLB, NFL, NCAA Division One Football, NASCAR Sprint Cup, Indy Car et Champ Series.

Aux États-Unis, il existe une chose appelée les restrictions de vol temporaires (TFR). La FAA lutilise pour restreindre temporairement les vols dans certaines zones. Certains TFR sont devenus plus permanents, comme ceux autour de Disneyland et Disneyworld. Dautres fois, ils sont basés sur des événements, comme lorsque le président se rend dans une ville. La FAA publie des TFR actifs , tout comme certaines applications. Alors, vérifiez toujours avant de voler.

Le site Web Know Before You Fly a une carte pratique de lespace aérien américain qui montre exactement où vous pouvez ou ne pouvez pas voler à un moment donné. De plus, vous pouvez utiliser lapplication B4UFLY de la FAA, disponible dans l App Store et le Google Play Store , pour déterminer sil existe des restrictions ou des exigences concernant les vols. La FAA a également cette carte des emplacements restreints .

Vous devez enregistrer des drones de loisir au Royaume-Uni

Vous devez enregistrer des drones de loisir aux États-Unis

Vous pourriez avoir besoin dune autorisation pour voler dans certaines régions des États-Unis et du Royaume-Uni

Les pilotes amateurs britanniques pourraient même avoir besoin dune licence commerciale dans certaines régions

La modification de l ordonnance sur la navigation aérienne oblige les propriétaires de drones pesant 250 grammes ou plus à sinscrire auprès de la Civil Aviation Authority (CAA) et aux pilotes de drones de passer un test de sécurité en ligne pour sassurer que le ciel du Royaume-Uni est à labri des flyers irresponsables.

Ces exigences entrent en vigueur le 30 novembre 2019, il reste donc encore un certain temps. Vous pourrez compléter linscription et le cours en ligne. Plus récemment, la CAA a également proposé une redevance annuelle que les propriétaires de drones devront payer pour sinscrire.

"Les mises à jour du ministère des Transports ... établissent un équilibre judicieux entre la protection de la sécurité publique et lapport des avantages de la technologie des drones aux entreprises britanniques et au grand public", a déclaré Christian Struwe, responsable des politiques publiques Europe chez le fabricant de drones DJI en mai 2018. .

«La grande majorité des pilotes de drones volent en toute sécurité et de manière responsable, et les gouvernements, les autorités aéronautiques et les fabricants de drones conviennent que nous devons travailler ensemble pour garantir que tous les pilotes de drones connaissent les règles de sécurité de base.

«Nous sommes donc particulièrement satisfaits de lengagement du ministère des Transports en faveur de tests en ligne accessibles afin daider les utilisateurs de drones à se conformer à la loi.

Les utilisateurs qui ne sinscrivent pas ou ne passent pas les tests de compétence risquent des amendes allant jusquà 1 000 £.

Si vous utilisez votre drone pour un travail rémunéré, vous aurez besoin de " Permission for Aerial Work ". Ce type de permis doit être renouvelé annuellement.

La nouvelle réglementation comprend également la géo-clôture, dans laquelle des zones dexclusion aérienne sont programmées en drones de loisirs. Vous pouvez en savoir plus sur toutes ces nouvelles règles et réglementations sur le site Web du gouvernement britannique .

Il convient également de noter que dans un proche avenir , la police aura le pouvoir de saisir des drones, de fouiller des locaux et même démettre des avis de pénalité fixe lorsquils ont des soupçons raisonnables dune infraction de drone.

Des amendes allant jusquà 100 £ peuvent être prononcées pour des infractions même mineures et la police aura également le pouvoir de "... saisir des drones, y compris des données électroniques stockées dans lappareil - lorsquune infraction grave a été commise et quun mandat est obtenu".

Vous navez besoin dune autorisation pour piloter un drone de loisir aux États-Unis que si vous prévoyez de lutiliser dans un espace aérien restreint . Et la FAA vous recommande de vérifier et de respecter toutes les lois et ordonnances locales avant de survoler une propriété privée.

En outre, un projet de loi présidentiel a été signé le 13 décembre 2017 qui oblige les pilotes de drone de loisir aux États-Unis à enregistrer leur drone ici auprès de la FAA sil pèse entre 0,55 lb et 55 lb. Auparavant, une cour dappel fédérale avait annulé une règle similaire, mais une fois la loi adoptée, le règlement dorigine sappliquera.

Les pilotes commerciaux doivent encore sinscrire avant que cette loi ne soit adoptée. Ils doivent également suivre un ensemble différent de règlements de la FAA , qui est entré en vigueur en 2016. Si vous prévoyez de vendre des médias capturés avec votre drone, ou si vous êtes payé pour piloter un drone, vous êtes un pilote de drone commercial.

Écrit par Maggie Tillman. Édité par Cam Bunton.