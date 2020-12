Les meilleures photos de drone de tous les temps: de superbes images prises du ciel

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La photographie par drone a explosé ces dernières années, le nombre et la qualité des photos de drones augmentant chaque année. Il y a tellement de photos en fait que la photographie par drone a même ses propres programmes officiels de récompenses.

Maintenant que la plupart des nouveaux drones sont équipés de caméras de haute qualité capables de capturer de superbes photos et vidéos, les images ne font que saméliorer. Nous disons plus facile mais cela ne veut pas dire que cest une promenade dans le parc.

Nous avons compilé certaines des meilleures photos que nous avons vues ainsi que beaucoup dautres de Dronestagram et du concours de photos Skypixel pour montrer à quel point les photos de drones peuvent être époustouflantes. Préparez-vous à soulever votre mâchoire du sol.

Temple du Lotus

Cest certainement une vue à couper le souffle sur un temple dadoration déjà impressionnant. Le temple du Lotus est situé à Delhi, en Inde et est célèbre pour sa forme florale. Cest aussi un lieu démerveillement grâce à laccueil de tous, quelle que soit la croyance religieuse.

Deux moo par Luke Bell

Luke Bell, un vidéaste et photographe basé à Cape Town, a déclaré quil avait pris cette photo tôt le matin en Afrique du Sud dans une ferme près de Stellenbosch. «Deux vaches buvant à un barrage voisin ont attiré mon attention lorsque jai vu leurs longues ombres», a-t-il expliqué. "Jai lancé mon drone pour capturer la scène dune manière impossible avec tout autre type de caméra."

Aube sur la tour de mercure, Russie par Alexeygo

Alexey Goncharov, un physicien de 36 ans qui travaille à lUniversité dÉtat de Moscou, a déclaré quil prenait parfois des photos de drones avant de se mettre au travail. Un matin, alors quil cherchait un beau reflet dans les fenêtres miroir de la tour Mercury, il a repéré des grimpeurs industriels: «Jai aimé la façon dont leur travail avait lair de ce point de vue. Ils semblaient laver la ville elle-même, pas seulement les fenêtres du bâtiment. "

Le train rouge

Cette image brillamment contrastée du ciel montre un fantastique train rouge traversant les montagnes enneigées de la Suisse.

Concrete jungle, Duba, EAA par Bachirm

Bachir Moukarzel, un Libanais de 33 ans vivant à Dubaï, est contrôleur financier de cluster dans les hôtels Rotana. Cette photo a été prise au coucher du soleil à Dubaï à 18 heures, en essayant de capturer une zone qui était un désert il y a 10 ans mais qui est maintenant "une jungle de béton avec les plus hauts bâtiments de Dubaï". Il a dit que chaque vol est une nouvelle aventure, même sil vole depuis des lustres, car chaque vol "a son propre goût".

Mont Saint Michel dans le brouillard

Ce cliché à couper le souffle montre le célèbre monastère français du Mont Saint Michel baigné dun magnifique brouillard matinal. Cette image a également été choisie comme lauréate du grand prix du concours Skypixel 2018 .

Un collge dsert

Cest une belle vue sur la campagne de la République dAbkhazie. Il montre un paysage étonnant avec une histoire tragique car il fait partie de la région où des nettoyages ethniques ont eu lieu dans les années 1990. Des gens ont été expulsés de leurs maisons, brutalement assassinés et persécutés. Aujourdhui, une université déserte et brisée est un hommage à cette époque tragique.

`` Trim dt, France par jcourtial

Jerome Courtial, un Français de 39 ans basé à Londres, sest rendu à Valensole pour obtenir "une image originale plutôt que la vue classique avec le coucher de soleil en arrière-plan". Sa petite amie était avec lui, et dans une interview après avoir été choisi comme lauréate n ° 1 des prix Dronestagram 2017, il la remerciée pour sa patience, car ils «ont attendu assez longtemps pour trouver lendroit parfait». La photo a fini par être sa photo préférée jamais prise.

lments

Cette image incroyablement belle des paysages dIslande est en fait 12 images séparées assemblées en une seule . Une photo panoramique brillante des environs avec les sommets couverts de nuages et les rivières qui coulent à travers le paysage.

Roue libre

Cette image aérienne joue vraiment des tours à lœil donnant limpression dun cycliste montant le flanc dun gratte-ciel. Limage de Nigel Kwan a été habilement capturée à laide dun Mavic Pro.

Baignade dhippopotames

Cette image dhippopotames en train de se baigner a remporté le premier prix des Dronestagrams 2018 Drone Photography Awards . Le photographe, Martin Sanchez , a déclaré:

"Cétait de loin le point culminant de mon voyage en Tanzanie. Jai fait une fête dhippopotames géante qui était super VIP. Mais je savais exactement comment entrer. Quelque chose à laquelle ils nont pas pu résister. Une partie de Hungry Hungry Hippos!"

Sauveur sur le sang rpandu

Ceci est une vue magnifique sur une église à Saint-Pétersbourg, en Russie. Il montre lÉglise du Sauveur sur le sang répandu. Cet incroyable bâtiment a commencé sa construction en 1893 et représente un style architectural de nationalisme romantique par Alfred Alexandrovich Parland et larchimandrite Ignaty.

Bateaux heureux

Une vue tout à fait joyeuse des rivières de Singapour montre des canoës den haut, posant dans une position qui les fait ressembler à un visage heureux. Bien sûr, cela pourrait être un accident, mais cest un heureux accident si cest le cas.

Lever du soleil Bagan

Cette brillante photo de drone a été prise à Bagan, au Myanmar par Witold Ziomek. Il a utilisé un Mavic Pro pour prendre cette brillante photo darchitecture ancienne sur fond de montgolfières.

levage de bbs homards

Paix, Espagne par luckydron

Luis Saguar Domingo, un jeune de 24 ans, a déclaré quil avait reçu son drone en cadeau à Noël et quil était à Madrid à la recherche dun endroit agréable pour piloter le nouveau drone. Il se sent détendu en volant simplement à cause de tous les beaux paysages quil est capable de voir, et quand il a pris cette photo, il a trouvé que cétait "vraiment cool et symétrique". De ce point de vue, Domingo dit quil est vraiment "difficile de prendre une photo comme ça".

Oups

Un accident malheureux fait une photo aérienne assez impressionnante. Un camion a basculé et a renversé sa charge sur le bord de la route. Ilya Martyanov a remarqué laccident et sest rapidement précipité pour envoyer son drone prendre un cliché. Le résultat est une fantastique photographie par drone des pièges de la vie moderne.

Quand Rome

Le Colisée romain est une vue incroyable depuis le sol et sous la plupart des angles. Cest une merveille darchitecture et une vue fantastique sur notre histoire. Juste au moment où vous pensiez que cela ne pouvait pas être plus impressionnant, vient cette image de Mauri Pagliai qui la montre dans toute la splendeur nocturne du ciel.

Cette image a été sélectionnée pour lun des prix du public dans le cadre du concours Sky Pixel .

Glace fine

Une photographie noir et blanc étrangement belle qui semble montrer un motif en forme de veine sur la glace ci-dessous. Peut-être les restes dun arbre qui a disparu sous les profondeurs glacées?

Gomtrie de lor liquide

Javier del Cerro a capturé cette photo aérienne brillante de la symétrie étonnante des oliveraies de Castilla La Mancha, en Espagne.

Next Level par Macareuxprod

Thibault Beguet, un photographe de 34 ans basé à Rennes, en Bretagne, utilise des drones pour prendre des photos et réaliser des films pour des entreprises, des agences, la télévision, etc. Cette photo a été prise avec sa petite amie, Manon, tout en recherchant un film amusant et original. , et manière insolite dannoncer quils attendent à leurs proches et amis: "On adore la Normandie, la mer et les activités de plein air, on choisit donc naturellement de photographier sur la plage."

Le fort toil de Bourtange

Le fort Bourtange a été construit à lorigine en 1593 aux Pays-Bas pour défendre et contrôler la route entre lAllemagne et la ville de Groningen. Il a vu beaucoup dhistoire au cours des décennies et des siècles qui se sont écoulés depuis et a récemment, assez convenablement, été converti en musée historique.

Den haut, Fort Bourtange est certainement magnifique, entouré de douves défensives et dune campagne brillante.

levage de canards au bord de la rivire

Ugo le marin par Rga

Romain Gaillard précise que cette photo a été prise tôt le matin. «Jétais allé à la plage pour prendre des photos», a-t-il expliqué. «En regardant mes enfants jouer sur la plage ... jai eu lidée dutiliser le sable comme une grande feuille de papier. Donc mes deux fils et moi-même avons dessiné une scène liée à la mer - sur limage, vous pouvez voir mon aîné fils."

Femme au lavage

Depuis les rives de Taiwan, cette image aérienne capture la photographe allongée au bord de leau, le badigeon des vagues se mêlant à sa robe blanche. Cette brillante photographie a été nominée comme image professionnelle dans la catégorie portrait.

Le photographe, Bobo, a commenté cette image :

"Cest mon film taïwanais, le littoral de Hualien est composé de falaises abruptes et dune mer isolée, dun terrain escarpé, étape par étape, la mer profonde. Jai toujours voulu une perspective spéciale, alors faites de mon mieux pour essayer cela alors que Mavic survole le littoral, Je trouve que les vagues sur la côte clignotent magnifiquement entre gravier gris foncé et eau turquoise, sombre et claire. Le contraste était très fort. Quand les vagues sont tombées vers le rivage et se sont retirées, elles ont montré une forme vaste et euphémique, me rappelant la queue fin de la baleine, et fini le travail. Jai appuyé sur le volet lorsque le spray et la jupe ont été remis pour que la jupe et la vague de la mer se mélangent et aient une sensation dextension, laissant lœuvre avec une pièce jointe et un espace similaire . Avec cette idée, jai tourné une série de compositions sous différentes formes en continu. Lensemble du processus était très excitant. Malheureusement, cétait une journée nuageuse. Sil fait beau, la couleur générale des œuvres sera encore plus magnifique. "

Symtrie lgante

Cette simple photo na pas été prise aussi haut dans le ciel que certaines des autres sur notre liste, mais cela ne la rend pas géniale. La vue des rangées et rangées de vignes sétendant à perte de vue est fantastique. Encore plus avec la symétrie brillante.

Ligne de nuit

Cette image montre un pêcheur chinois travaillant dans les eaux, exerçant son métier. Cette image faisait partie d une série dimages tout aussi belles capturées au-dessus des eaux.

Copain

Les dauphins sont géniaux, nest-ce pas? Encore plus quand vous pouvez les voir comme ça à la maison dans leur habitat naturel dans des eaux incroyablement cristallines au large des côtes de lAustralie occidentale.

Point Tatahatso

Cette image brillante montre Tatahatso Point au Grand Canyon. Un lieu de photographie populaire, mais rarement vu du ciel.

Phare de Smgen

Une photographie parfaitement synchronisée dun phare en Suède montre le soleil qui se couche à travers le sommet. Le rouge brillant de la pointe brille de mille feux à la vue de tous. Un horizon vide sétend à larrière-plan. Utilisation incroyablement simple, merveilleusement encadrée et fantastique dun Mavic Pro.

Novo Mesto, Slovnie

Cette vue incroyable est vue dans la ville de Novo Mesto, près de la frontière de la Croatie. Un paysage verdoyant luxuriant, une rivière sinueuse et une communauté soudée peuvent être facilement aperçus du ciel.

Cascade islandaise

Une magnifique photo Mavic Pro des paysages dIslande et lune des nombreuses cascades incrustées de glace visibles à travers les paysages.

Mtamorphose

Ce nest pas seulement une petite jetée dans de belles eaux. Cest aussi une vue aérienne dun phare sur la côte de Yalta. Les eaux sont en fait la mer Noire. Cette photo dune hauteur impressionnante fait paraître le phare aussi petit. Ce nest pas une mince affaire.

lmentaire

Cette photographie aérienne a été prise à 1500 pieds au-dessus des rivières dIslande. Les lignes plongeantes montrent la beauté de la nature et cette image fait partie d une série de clichés tout aussi magnifiques avec un thème similaire.

Spectacle de pche du lac Inle

Cette image met en évidence le spectacle que les pêcheurs ont organisé pour les touristes sur le lac Inle en Birmanie, mais représente en fait leurs méthodes de pêche traditionnelles en action. La vue aérienne prise avec le DJI Mavic Pro est certainement quelque chose de spécial et probablement très différent de la vue habituellement vue par les personnes visitant le lac.

Le photographe a commenté:

"La rivière Inu du Myanmar, les méthodes de pêche anciennes et uniques, attirent dinnombrables touristes à regarder, et est maintenant devenue un spectacle."

Cette image capturée avec un DJI Phantom 4 et montre les quais du district de Yantian, en Chine. Cette photo fait partie dune série de belles images de travailleurs soccupant des quais et entretenant les surfaces.

Anchang ville plus de marchandises

Cette image montre une vieille ville autour de voies navigables sinueuses. Cette ville est connue pour ses produits, mais elle est maintenant également connue pour ses vues. Cette image aérienne fait partie dune collection capturée à laide du DJI Spark, un petit drone clairement capable.

Zeng Xinmin a commenté cette image:

"Anchang Ancient Town est lune des quatre célèbres villes anciennes de Shaoxing, la province du Zhejiang est le premier lot de villes historiques et culturelles publiées. A été construite sous la dynastie des Song du Nord, après la guerre, incendiée à plusieurs reprises et reconstruite dans les Ming et Qing Dynasties, le style architectural hérite des caractéristiques typiques du Jiangnan Water Village, une eau, simple et élégante, sa spécialité Anchang saucisse, ou "sauce" La viande de volaille, etc. Seulement vous ne pouvez pas penser, il ny a pas de "cire" Anchang , "sauce" ne peut pas. Cest la ville natale de Shaoxing Master. "

Une vue du lion

Le roi de la jungle est également un fourrage parfait pour une photo aérienne fantastique. Cette image brillante montre un lion dérangé par les sons du drone, mais pas étouffé par sa présence. Il est rare que vous puissiez voir un animal sauvage en toute sécurité de cette manière, sauf si vous vous cachez dans un arbre à proximité.

Village de Santa Maddalena, Italie

Cette incroyable photo montre les belles collines verdoyantes et les environs de Santa Maddalena en Italie. Une photo brillamment colorée de la nature rendue possible par un drone artificiel.

Feu et glace

Une autre photo brillante de Mavic Pro. Cette fois du parc national de Yellowstone aux États-Unis. La surface glacée ci-dessous montre des couleurs brillantes alors que leau chaude sulfureuse se fraye un chemin à travers la neige.

Le long trajet

Cette photo est en fait le résultat dun certain nombre dimages différentes assemblées pour créer le résultat final. Cette couture donne limpression dun monde de flexion qui sétend à linfini. Nous avons déjà vu ce style et nous devons dire que cest un moyen assez génial de capturer des photographies de drones.

Jesper Guldbrand donne un peu plus dinformations:

"Cette série sappelle" Mind bending "et a été tournée en 2017 dans différents endroits de la Suède. Falun est une ville formidable pour le VTT. Cette photo le montre. 20 images assemblées. Un processus qui a pris environ 1,5 mois."

Le pays de la terre

Cette image fait partie dune collection de photos montrant les dommages que les déchets industriels ont causés au paysage. Bien que montrant des vagues de belles couleurs, ces photographies aériennes démontrent en fait les dommages que lhumanité a causés au monde dans lequel nous vivons.

Le photographe a commenté :

"Le développement rapide de la civilisation humaine a entraîné une série deffets négatifs. Lenvironnement est pollué et lécologie est détruite. À lheure actuelle, le statu quo de la pollution de la terre est très sévère, formant une" terre "stupéfiante! Lhumanité doit réfléchir sur le modèle triomphant de développement de lindustrie, mettre en œuvre véritablement la politique de transformation du mode de développement et parvenir à un développement social et économique durable. Faire face à la dévastation de la terre, à jamais cicatrices. La pollution de lenvironnement doit être gérée, sinon il ny aura pas de terre complète. Sans protection de lenvironnement, lhumanité périra. Les images abstraites peuvent au contraire mieux exprimer limpact environnemental de la pollution industrielle. Bien que ces environnements, détails et couleurs liés à la pollution industrielle puissent produire un charme attrayant, lapparence ne représente pas lessence de la couleur spectaculaire les images peuvent être de nature très laide, elles sont sales, très mauvaises. Les êtres humains sont riches en invention et la créativité. Ils peuvent également créer une beauté visuelle distinctive dans le processus de pollution industrielle et de destruction de la nature. Lauteur a enregistré la terre détruite en photographie aérienne. Ce groupe de photos (18) 2017 tourné dans une mine de résidus. "

Pas une petite le de Hong Kong

Comme une scène sortie dInception, cette photo de drone capturée avec un Phantom 4 Pro montre une vue onirique de Hong Kong. Une collection de 43 photos était juste pour créer cette vue incroyable et cest certainement impressionnant.

Une vue densemble de Lombard Street, San Francisco

La plupart des gens pourront lidentifier comme la célèbre Lombard Street - apparemment "la rue la plus tortueuse du monde". Cette route venteuse est certainement emblématique et cette photo de drone est tout aussi fantastique.

Parfum dautomne

Pris dans le ciel de la Chine, un certain nombre de magnifiques photos ont été prises par ce photographe professionnel à laide dun DJI Phantom 4 Pro. Lune de ces images montre les villages ruraux et le travail acharné qui est nécessaire pour récolter les fruits. Cette vue aérienne a été choisie comme finaliste dans la catégorie histoire professionnelle. Nous vous recommandons vivement de consulter également le reste des images .

Le photographe a commenté:

"La saison dautomne est la saison des récoltes, pleine de fruits dorés est la contribution de la terre au dur travail de lhumanité."

Central Park en hiver

New York connaît certainement des chutes de neige régulières. Le parc de la ville est incroyable sous cet angle, encore plus lorsquil est saupoudré de neige hivernale.

O nous allons, nous navons pas besoin de routes

Routes, routes, tant de routes. Mais qui a besoin de routes quand on peut voler? Certainement pas ce drone.

Une maison solitaire

Dans les plaines poussiéreuses, une maison isolée nest entourée que de poussière, de broussailles et de quelques arbres. Les bâtiments projettent de magnifiques ombres sur le terrain.

Belle Yantian

Cette image capturée avec un DJI Phantom 4 et montre les quais du district de Yantian, en Chine. Cette photo fait partie dune série de belles images de travailleurs soccupant des quais et entretenant les surfaces.

Au-dessus de lours polaire

Le gagnant du grand prix des Skypixel Awards 2017, capturé à laide dun Phantom 4 Pro, montre un ours polaire solitaire sautant à travers les paysages glacés. Le photographe Florian Ledoux, a légendé son image :

"Chère génération future, jespère que nous pourrons toujours voir la faune arctique comme nous le faisons actuellement. Elle est menacée car lenvironnement change. Jai pu assister à de nombreuses scènes danimaux sauvages et je peux vous garantir que cest la plus belle Une photo incroyable et unique au-dessus dun ours polaire au Nunavut, dans la région de Baffin lors de reportages sur la faune au Nunavut et au Groenland. "

Perdu dans les dunes de sable

Près du monument national du Grand Staircase dans lUtah, Marc Lamey a pris cette image à laide dun DJI Phantom 4 Pro. Le sujet de sa photo se pelotonnait sur le sable chaud en contrebas.

levage de canards au bord de la rivire

Waterlily, Vietnam par helios1412

Une belle photo prise au-dessus des voies navigables du Vietnam montre un travailleur solitaire pataugeant profondément dans leau.

Soleil lev, filets dehors

Cette photo montre un pêcheur sur son bateau sur les eaux du lac Inle. Cet homme talentueux ne ramène pas seulement son bateau avec sa jambe, mais parvient également à attraper du poisson en même temps. Une photographie brillante, qui mérite bien le prix.

"Un pêcheur dIntha installe son filet pour pêcher alors quil pagaie sur son bateau avec une technique unique daviron à pattes dans le lac Inle de Mayanmar"

Formation de glace par Florian

Florian Ledoux, un jeune de 27 ans qui a récemment déménagé à Reykjavik pour se rapprocher de lArctique, a commencé à photographier au Groenland en 2014 pour «rapporter les changements dans la culture inuite et être témoin de la beauté de cette immense terre». Cette photo a été prise en hiver dans lest du Groenland - lun des endroits les plus reculés de la planète. Il a dit quil avait tenté de voler ici à plusieurs reprises et que son drone avait été attaqué par deux Gyrfalcon.

Attrape la queue de lautomne

Une autre photographie aérienne à couper le souffle capturée sur le Phantom 4 Pro montre les merveilleux rouges des arbres dautomne.

Route infinie par Calin Stan

Calin Stan, un homme de 30 ans qui travaille dans le secteur de la photographie depuis plus dune décennie et qui possède sa propre entreprise, a déclaré que son image de drone est celle de la route Cheia DN1A qui vous emmène en Transylvanie en Roumanie. Ou, comme le dit la légende, cest le point de vue que «le comte Dracula lui-même a vu lors de son vol nocturne», explique Stan. Il a en fait capturé pour la première fois limage pour le projet des routes de Transylvanie.

Lle perdue

Qui ne rêve pas de cette vue? Une vue paisible sur une île déserte, de belles eaux calmes qui sétendent au loin et loin du brouhaha de la vie urbaine. Cette vue a été prise à laide dun DJI Phantom et dune GoPro Hero 3 Black en survolant lîle polynésienne française de Tahaa. Incroyable.

Comte dans les tnbres

Aux petites heures du matin, à Terre-Neuve au Canada, un photographe professionnel de drones a envoyé son drone pour voir ce quil pouvait voir sur les eaux. Un bateau de pêche approchant du rivage est envahi par des mouettes, essayant sans aucun doute de capturer une prise facile.

«Un de mes clichés préférés. Tôt le matin à Terre-Neuve, je marchais sur le sentier de la côte Est quand jai entendu un groupe de mouettes. Jai rapidement lancé mon drone pour découvrir ce qui causait le chaos. Cétait une petite pêche à la morue. bateau fuyant vers le port, un moment vraiment magique. "

Plage de Kwinana

Une vue aérienne incroyable des magnifiques plages de Kwinana, Australie occidentale. Cette image fait partie dune collection dimages tout aussi stupéfiantes dAmphotoco qui sont publiées sur Dronestagram. Nous les aimons et avons maintenant une envie désespérée de visiter le pays.

Requin baleine et touristes

Dans les eaux de la baie de La Paz, au Mexique, des centaines dadolescents requins-baleines viennent manger et sébattre chaque année. Cette image capture des touristes en train de plonger avec les magnifiques créatures.

Danseur

Cette image dune simplicité éclatante a été capturée sur un DJI Mavic Pro et montre un danseur au centre dune ancienne cour à Shanghai, en Chine.

Le photographe Cocoanext a commenté :

"La seule cour de Shanghai vieille de près de 190 ans avec des caractéristiques nordiques est rarement vue dans le sud, où les danseurs dansent non seulement des jupes mais aussi de vieux souvenirs de Shanghai"

Gomtrie quotidienne par Petra Leary

Si vous voulez avoir une liste des meilleures photos de drones, il semble juste dinclure un vrai lauréat. Ces images font partie dune série intitulée "Daily Geometry" de la photographe aérienne primée Petra Leary. Cette collection de photos a vu le maître de la photographie aérienne sélectionné pour la liste des finalistes du Zeiss Photography Award 2019. Des lignes brillantes, des couleurs vives accrocheuses et une symétrie étonnante à partir de lieux urbains simples.

Hros de la cascade

Un homme seul est capturé en train de plonger au-dessus de la cascade. Cette photo brillamment chronométrée montre un détenteur du record du monde Guinness exerçant sa passion.

Le photographe a donné un peu plus dinformations à ce sujet :

"Il a plus de soixante ans, il est le détenteur du record du monde de plongée à la cascade Guinness. Dans le célèbre bec chinois du fleuve Jaune et les grandes chutes du château deau de la province du Heilongjiang, il a surpris le monde avec son saut. Dans les airs, son action étire la belle. Fige le moment du choc, fais ce saut dans léternité. "

Empreintes

Un homme seul est capturé en train de patauger dans les sables du désert dans les profondeurs de la Chine. Limage a été soumise aux prix Skypixel avec la légende :

"Il a été tourné dans le désert de Tengger, un sportif de plein air marchant dur dans le désert à pied, avec les pas de plus en plus profonds, ne sera pas pris?"

Saksun

Saksun est un petit village situé dans la partie nord-ouest de lîle féroïenne de Streymoy. Le village est entouré de paysages splendides avec une vue imprenable sur la nature. Cette vue imprenable sur léglise locale a été capturée par Ian Montgomery à laide de son Mavic Pro et soumise au concours Sky Pixel.

Balmoral Balmoral

Cette image aérienne des terrains de basket dAuckland montre des couleurs merveilleusement contrastées et une symétrie brillante du ciel. Cette image de Petra Leary , a remporté le premier prix dans la catégorie portrait professionnel aux Skypixel Awards 2017.

Le soleil est occup

Cette photo de drone montre une vue aérienne de travailleurs séchant des nouilles sur divers supports. Le photographe a légendé limage:

"Le 5 octobre 2017, les villageois de la ville de Xiashi, ville de Kaili, province du Guizhou, étaient occupés à sécher des nouilles."

Fin de ligne, USA par Martin Sanchez

Martin Sanchez a déclaré quil avait pris cette photo un samedi après-midi davril juste avant le coucher du soleil dans le New Jersey. Il a remarqué un court de tennis vide qui «se détachait comme une histoire précieuse dans un livre de mots vides». Après quelques prises, deux personnes sont venues jouer au tennis et ont semblé confuses en le regardant allongé par terre. Quand il a eu fini, il leur a montré sa photo et ils ont dit: "Ohhhh! Je comprends!"

Basilique del Voto Nacional

Une vue imprenable sur la Basilica del Voto Nacional, une église catholique romaine qui domine lhorizon de Quito, en Équateur. Léglise étonnante a été bénie par le pape en 1985 et est lune des plus grandes attractions de la région. Cela donne également une photo de drone impressionnante comme la prouvé Alex Javier avec ce cliché en utilisant son Phantom 4 Pro.

levage de bbs homards

La Renaissance

De Sardaigne, en Italie, cette image aérienne a remporté le troisième prix dans la catégorie portrait professionnel des Skypixel Awards 2017 avec une simple légende :

"Maintenant, vous allez être témoin de la renaissance de lhumanité."

La Vijanera, Espagne par feelingmovie

Javier Bustamante, un créateur de 32 ans, a déclaré avoir pris cette photo à La Vijanera, un carnaval dhiver qui a lieu dans la ville de Silió en Cantabrie (Espagne) le premier dimanche de chaque année. "Cette partie se compose dun groupe de chasseurs qui veulent capturer un ours", a-t-il expliqué. "(Sic) Visitez le village représentant la capture de lours ... Cette photo est la fin de la fête au cours de laquelle lours est capturé."

Écrit par Adrian Willings et Maggie Tillman.