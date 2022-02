Qu'est-ce qu'Amazon Music Unlimited et comment ça marche ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Amazon Music Unlimited est le service de streaming musical d'Amazon, en concurrence avec Spotify et Apple Music . La version HD n'est plus payante et est incluse dans l'abonnement principal.

Voici tout ce que vous devez savoir sur Amazon Music Unlimited, y compris combien cela coûte, où il est disponible, s'il est sans publicité, comment il fonctionne et quelles fonctionnalités il offre.

Amazon Music Unlimited est une plateforme de diffusion de musique à la demande qui fonctionne de la même manière que Spotify, Tidal et Apple Music. Il offre un accès à une immense bibliothèque de plus de 75 millions de chansons et de podcasts, ainsi que la possibilité d'ajouter votre propre musique. Tout comme ses rivaux, il vous permet d'accéder à des milliers de listes de lecture et de stations de radio organisées pour vous aider à découvrir de la musique.

Il est accessible à tous, mais il existe un prix incitatif pour les clients déjà abonnés à Amazon Prime .

7,99 £/mois ou 79 £/an pour les membres Prime

9,99 £/mois pour les non-membres Prime

3,99 £/mois Abonnement Echo

14,99 £/mois ou 149 £/an Plan familial

4,99 £/mois pour les étudiants

Amazon Music Unlimited est disponible pour les membres Amazon Prime pour 79 £ par an au Royaume-Uni ou 79 $ par an aux États-Unis. Alternativement, vous pouvez payer mensuellement au prix de 7,99 £/7,99 $.

Cela le rend moins cher que ses deux rivaux les plus proches, Apple Music et Spotify, qui facturent tous deux 9,99 £ par mois pour leurs services similaires (Spotify a bien sûr un niveau gratuit financé par la publicité). Cependant, si vous n'avez pas d'abonnement Amazon Prime, cela coûte le même - 9,99 £ par mois.

Un abonnement Amazon Prime coûte 79 £ par an au Royaume-Uni et 99 $ aux États-Unis, mais vous offre une livraison gratuite le lendemain sur des millions d'articles (même le jour même sur beaucoup, selon votre emplacement). Vous avez également accès à Amazon Prime Video, Prime Reading et à de nombreuses autres incitations.

Comme nous l'avons mentionné ci-dessus, Amazon Music HD ne coûte plus cher et est inclus dans l'abonnement principal. Amazon Music HD propose plus de 50 millions de chansons HD, avec une profondeur de bits de 16 bits et une fréquence d'échantillonnage de 44,1 kHz (semblable à la qualité d'un CD). De plus, vous pouvez diffuser des millions de chansons en Ultra HD (oui, il a vraiment décidé d'utiliser ce nom, mais cela signifie un son sans perte donc meilleur que la qualité CD) jusqu'à 24 bits/192 kHz.

Si vous possédez un appareil Amazon Echo, vous pouvez obtenir le service Amazon Music Unlimited complet pour seulement 3,99 £ (3,99 $) par mois pour jouer sur un seul appareil Echo - avec ou sans abonnement Prime. Amazon propose plusieurs modèles Echo, que vous pouvez tous comparer dans notre fonctionnalité distincte . Il existe également un plan étudiant pour 4,99 £ (4,99 $) par mois, que vous soyez membre Prime ou non.

Amazon Music Unlimited propose également un forfait familial. Il permet à jusqu'à six personnes d'avoir leur propre compte individuel pour 14,99 £ / 14,99 $ par mois si vous n'êtes pas un abonné Prime, ce qui le met à égalité avec l'option de plan familial d'Apple Music et le plan familial de Spotify . Les membres Prime peuvent profiter du plan familial annuel pour 149 £ / 149 $ par an, ce qui représente une réduction de deux mois.

Accédez au site Web d'Amazon Music Unlimited ici (pour le Royaume-Uni) ou ici (pour les États-Unis) .

Vous pouvez d'abord vous inscrire pour un essai gratuit de 30 jours, que vous soyez membre Prime ou non.

Vous devrez vous inscrire en utilisant vos identifiants de connexion Amazon et autoriser Amazon à débiter votre carte par défaut ou une autre carte enregistrée après la fin de votre essai. Votre abonnement se renouvelle mensuellement, mais vous pouvez annuler le renouvellement à tout moment en visitant vos paramètres Amazon Music ici (pour le Royaume-Uni) ou ici (pour les États-Unis) .

Si vous utilisez Echo, demandez simplement à Alexa sur l'appareil Echo de votre choix de commencer votre essai d'Amazon Music Unlimited.

Amazon Music Unlimited est disponible au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Allemagne, au Canada, en France, en Autriche, en Italie, en Espagne, au Japon, en Argentine, en Bolivie, au Chili, en Colombie, au Costa Rica, en République dominicaine, en Équateur, au Salvador, au Guatemala, au Honduras, au Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, Uruguay, Belgique, Bulgarie, Chypre, République tchèque, Estonie, Finlande, Grèce, Hongrie, Islande, Irlande, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Slovaquie, Suède, Australie , Nouvelle-Zélande, Mexique et Brésil.

Amazon Music Unlimited est accessible via l'application Amazon Music pour les appareils Fire, iOS et Android, ainsi que pour Mac et PC. Vous pouvez également y accéder via un lecteur Web dans votre navigateur et via les appareils Echo de l'entreprise.

Vous pouvez également écouter de la musique via un système Sonos ou un streamer multimédia Roku. Amazon a même permis de diffuser de la musique dans certaines voitures, notamment BMW, Ford et Mini.

Amazon Music Unlimited est similaire à Apple Music et Spotify en ce sens qu'il propose des millions de chansons que vous pouvez écouter à la demande, sans publicité. Il propose également un moteur de recommandations basé sur des algorithmes et des listes de lecture triées sur le volet, et vous pouvez y accéder via des applications mobiles et le Web.

Amazon pousse l'intégration de son service Music Unlimited avec Echo et l'assistant vocal Alexa. Non seulement les propriétaires d'Echo ont accès à une version moins chère du service (disponible sur un appareil Echo à la fois), mais ils peuvent demander des chansons en utilisant uniquement leur voix. Ils peuvent diffuser une chanson, un artiste, un album ou une liste de lecture spécifique, et Alexa peut même récupérer la "dernière chanson" d'un artiste ou jouer de la musique en fonction de l'humeur, de l'heure, de l'activité, etc.

Alexa peut également trouver des chansons à partir d'extraits de paroles. Bien que le plan Echo à prix réduit soit limité à un seul appareil (vous ne pouvez pas l'utiliser sur votre téléphone, votre PC, votre tablette ou même plus d'un appareil Echo), il offre toutes les mêmes fonctionnalités, y compris le catalogue musical complet et les recommandations. Si les propriétaires d'Echo n'obtiennent pas Music Unlimited, le service Prime Music d'Amazon est disponible avec une bibliothèque de deux millions de chansons.

Amazon Music Unlimited dispose d'une fonctionnalité unique appelée Side-by-Side. Il synchronise les commentaires des artistes avec les racks de leurs catalogues. Il comprend des artistes comme The Chainsmokers, Jason Aldean, Lindsey Stirling, Norah Jones, OneRepublic et Kongos.

Écrit par Maggie Tillman. Édité par Luke Baker.