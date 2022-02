Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Une fois que vos enfants atteignent un certain âge, vous constaterez qu'il devient difficile d'avoir tout le monde utilisant le même compte musical. Non seulement cela perturbe vos listes de lecture générées automatiquement, mais plus important encore, cela signifie que vous ne pouvez pas écouter parce que quelqu'un d'autre utilise cet abonnement.

Vient le plan familial, visant à donner à plusieurs utilisateurs l'accès aux services de streaming sans que vous ayez à payer le prix total pour plusieurs abonnements individuels.

Ici, nous décomposons les coûts, les avantages et les inconvénients de chaque système différent et vous constaterez qu'ils sont tous à des prix compétitifs.

Spotify est le grand papa des services de streaming, plus de 82 millions de pistes, 3,6 millions de podcasts et Spotify Radio, mais surtout, il y a beaucoup de support pour Spotify sur d'autres appareils via le service Premium - sur les téléviseurs intelligents, les haut-parleurs, Android, Apple, PC, Mac - avec Spotify Connect un avantage majeur.

Le prix familial est de 16,99 £/15,99 $/14,99 € et pour cela jusqu'à six membres bénéficient du même niveau de service Premium. Si vous êtes déjà abonné à Spotify et que vous rejoignez une famille, vous pouvez conserver vos playlists.

Vous devez tous vivre à la même adresse - mais il n'y a pas de limite au nombre d'appareils - et il y aura une facture individuelle. Vous devrez tous avoir des comptes Spotify individuels liés à une adresse e-mail - avec Spotify Kids une partie exclusive de Spotify Family, avec du contenu spécifiquement pour les jeunes enfants.

Il existe Spotify Free financé par la publicité comme alternative, mais il a des limites - et si vous faites partie d'une famille Spotify, vous ne pouvez pas utiliser d'autres réductions ou utiliser des abonnements gratuits de tiers, comme votre opérateur de téléphonie mobile.

Il existe un filtrage de contenu explicite, que vous pouvez définir sur une base individuelle afin que le titulaire principal du compte soit responsable de ce que les utilisateurs familiaux peuvent et ne peuvent pas entendre.

L'inconvénient de Spotify est que si vous utilisez des appareils comme l'Echo dans votre foyer, tous liés à un seul compte, il ne reconnaîtra pas les utilisateurs individuels de la famille, vous ne pouvez donc pas jouer sur plusieurs appareils.

Apple Music propose 90 millions de chansons et un accès à la station de radio Apple Music 1 (anciennement Beats 1). Il est pris en charge sur les appareils Apple et Android, Apple HomePod, Sonos, PC, Mac, les appareils Amazon Echo et les appareils Google Nest.

Apple Music inclut tout ce que vous pourriez avoir dans votre collection iTunes, y compris la musique que vous avez achetée auprès d'Apple, et vous pouvez synchroniser la musique iCloud que vous téléchargez - avec chaque membre capable de partager les achats iTunes avec la famille. Vous avez également accès à la collection croissante d'audio spatial Dolby Atmos d'Apple, ainsi qu'à un son sans perte de qualité supérieure sur certaines pistes.

Apple Music coûte 14,99 £/14,99 $/14,99 € pour une famille de six personnes et tout le monde devra avoir un identifiant Apple pour faire partie de la famille - comme c'est le cas avec Family Sharing . Vous pouvez créer un identifiant Apple pour les enfants de moins de 13 ans en utilisant votre propre adresse e-mail comme sauvegarde d'urgence ; les enfants de plus de 13 ans peuvent créer leur propre identifiant Apple.

Vous pouvez rejoindre une famille si vous avez déjà été abonné à Apple Music, en conservant vos listes de lecture, etc.

Vous pouvez également définir des restrictions de contenu dans Apple Music. Cela doit être défini sur chaque appareil (ce n'est pas universel), mais les paramètres peuvent être verrouillés avec un code PIN. Apple Music vous permettra d'avoir plusieurs flux sur des appareils comme l'Echo dans votre foyer.

Alorsqu'Amazon Music offre un accès "gratuit" via des abonnements Prime dans Prime Music , pour les 75 millions de chansons, vous devrez souscrire un abonnement Amazon Music approprié - Amazon Music Unlimited. Prime Music ne dispose que d'un catalogue de 2 millions de titres.

Le compte familial illimité vous donne six membres et chaque utilisateur obtient un compte individuel ; chaque membre doit avoir au moins 13 ans pour avoir un compte Amazon, il est donc différent des autres comptes Amazon Household, comme Kindle .

Vous pouvez télécharger de la musique sur Amazon Music Unlimited et la musique que vous achetez sur Amazon - y compris les pistes AutoRip - est incluse. Amazon Music Unlimited peut également être "diffusé" sur des appareils Echo sur le même réseau à l'aide d' Alexa Cast, tandis que plusieurs flux au sein d'un foyer Echo sont pris en charge.

Amazon prend également en charge la musique à plus haute résolution, sur certaines pistes, ainsi que Dolby Atmos et 360 Reality Audio sur les appareils compatibles.

Un filtrage explicite des paroles est disponible et vous devrez l'activer sur chaque appareil individuel, mais il n'y a pas de protection par code PIN et peut donc être facilement désactivé.

YouTube Music prend le relais de Google Play Music et propose un catalogue fort de 70 millions d'albums officiels, de playlists, de singles et de vidéos. Il est accessible sur les appareils Android ou Apple, PC, Mac, prend en charge la diffusion Google Cast sur de nombreux haut-parleurs et est pris en charge de manière native sur les appareils Google Home.

L'abonnement familial nécessite que tous les utilisateurs aient un compte Google, ce qui permet alors jusqu'à 6 membres de la famille (y compris le payeur de facture) vivant tous à la même adresse. Vous ne pouvez changer de groupe familial qu'une fois par an. Vous pouvez inclure les enfants que vous avez configurés à l'aide de Family Link si votre enfant a moins de 13 ans, sinon tout le monde a besoin de son propre compte Google.

Il en coûte 14,99 £ / 14,99 $ / 14,99 € pour la famille.

Il existe des contrôles parentaux dans l'application YT Music qui vous permettront d'exclure le contenu explicite de la musique.

Deezer propose 90 millions de pistes de musique en streaming et fonctionne bien avec une large gamme de plates-formes, sur Android, iPhone, PC ainsi que des haut-parleurs intelligents comme Amazon Echo et Google Nest.

Le prix familial est de 14,99 £/14,99 $/14,99 € et cela vous donne à nouveau 6 utilisateurs - qui doivent tous vivre à la même adresse - avec des profils séparés. Deezer tient à souligner que vous obtiendrez beaucoup de contenu parfait pour les jeunes enfants avec son option Deezer Kids proposant des choix musicaux pour les moins de 12 ans.

Il y a une limite de 13 appareils pour le compte familial Deezer - 3 pour l'abonné principal, puis 2 chacun pour les utilisateurs secondaires.

Il existe un filtrage explicite des paroles qui peut être activé sur chaque appareil de lecture.

Vous ne pensez peut-être pas immédiatement à Tidal lorsqu'il s'agit de musique familiale, mais le service est proposé à un prix compétitif par rapport aux autres services. Tidal s'est fait un nom sur la musique de meilleure qualité et en effet, vous l'obtenez ici, avec une qualité CD/1411kbps en streaming plutôt que la qualité inférieure que vous trouverez sur certains autres services. Cependant, le HiFi Plus - qui offre la meilleure qualité de qualité, coûte 29,99 £ sur le plan familial.

Vous obtiendrez jusqu'à 6 utilisateurs et chacun aura besoin de sa propre adresse e-mail pour permettre la connexion. Il n'y a pas d'option pour bloquer les paroles explicites sur Tidal, mais vous pouvez bloquer les artistes. Vous ne pouvez utiliser Tidal qu'avec Amazon Echo aux États-Unis, pas ailleurs, donc c'est un peu plus restreint et mieux expérimenté via le téléphone ou l'application de bureau pour les familles.

Les prix varient cependant selon les régions.

Écrit par Chris Hall.