YouTube interdit pendant 24 heures les pires commentaires de spam.

(Pocket-lint) - YouTube prend enfin des mesures plus sévères à l'encontre des commentateurs de spam sur sa plateforme. Les récidivistes sont désormais interdits de séjour pendant 24 heures.

Les commentaires indésirables sont depuis longtemps un problème pour YouTube, mais le diffuseur de vidéos commence à apporter des changements qui, espère-t-il, amélioreront la situation. Il y a trois changements au total, mais le bannissement des spammeurs récidivistes pourrait être le plus intéressant. La société indique que les utilisateurs recevront une notification indiquant que "les commentaires ont été suspendus" pour leurs comptes, ce qui signifie qu'ils ne pourront pas commenter pendant 24 heures supplémentaires.

Cette interdiction sera déclenchée si YouTube estime qu'une personne a laissé à plusieurs reprises des commentaires qui violent ses directives communautaires, explique l'entreprise.

YouTube commencera également à avertir les internautes si leurs commentaires ont été supprimés parce qu'ils étaient abusifs, même si, pour l'instant, cette fonctionnalité n'est disponible que pour ceux dont la langue est l'anglais. D'autres langues seront mises en ligne dans les prochains mois, nous dit-on.

YouTube indique également qu'il améliore la détection automatique du spam, ce qui permet de le supprimer plus rapidement. Des améliorations seront également apportées à la détection des robots lorsque des commentaires sont laissés sur les flux en direct.

Tout ceci est évidemment bienvenu et tout ce qui peut réduire la quantité de commentaires abusifs et de mauvaise qualité sur les vidéos YouTube est une chose que nous souhaitons absolument. Espérons que les choses continuent à s'améliorer et que ces changements auront un impact plus tôt que prévu.

