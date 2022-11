YouTube Music cache le bouton "dislike" dans un grand rafraîchissement visuel

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - YouTube Music a commencé à déployer une interface utilisateur rafraîchie qui déplace certains boutons, notamment en cachant le bouton "dislike" dans un menu.

Cette initiative, qui suit de près la suppression par YouTube du bouton "dislike" sur son service de streaming vidéo, signifie que les amateurs de musique doivent désormais appuyer sur un bouton de menu avant de pouvoir exprimer leur aversion pour une chanson. Mais ce n'est pas le seul changement qui a été apporté, d'autres boutons ayant été déplacés un peu partout.

Tout en haut de l'écran, les utilisateurs peuvent désormais voir d'où provient la lecture d'une chanson, comme une station de radio ou une liste de lecture. Il y a également un nouveau bouton Cast juste à côté, qui permet aux utilisateurs de diffuser plus facilement et plus rapidement leurs morceaux sur une enceinte ou un téléviseur compatible.

L'ajout du nouveau texte "en cours de lecture depuis" signifie que la bascule Chanson et Vidéo a dû être déplacée plus bas, tandis que la taille de l'illustration a également été augmentée, bien que légèrement à nos yeux. D'autres éléments de l'écran ont simplement été légèrement déplacés vers le haut pour occuper de l'espace.

Les principales commandes de lecture sont restées inchangées pour la plupart, bien que le bouton Lecture/Pause ait maintenant un fond blanc pour le faire ressortir un peu plus.

Si vous ne voyez pas encore le nouveau look, ne bougez pas. Le changement semble être un changement côté serveur, vous n'aurez donc pas besoin d'une mise à jour de l'application pour qu'il soit appliqué. Il apparaîtra comme par magie, alors gardez les yeux ouverts la prochaine fois que vous lancerez votre application YouTube Music.

